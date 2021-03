LECTURAS Enrique Ponce publica la foto más íntima de Ana Soria

REDACCION

jueves 04 de marzo de 2021 , 18:23h

Lecturas dedica su portada a la última batalla alimentada por Telecinco: la que mantienen Belén Esteban y Rosa Benito por comentarios de ambas seguramente descontextualizados y también seguramente interesados. Porque así se garantizan que las contraten. Sobre todo Benito, con un puesto televisivo menos boyante que el de Belén.



Según la revista, en privado Rosa tacha a Belén de soberbia en su último enfrentamiento con Jorge Javier y la acusa de utilizar los medios a su antojo (será porque puede). La respuesta de Belén es que es una veleta. "¡Qué pena me da Rosa!".



El origen de la polémica es tan antiguo y absurdo que no merece ni la pena recordarlo, pero tiene a Rosario Mohedano como protagonista.



Enrique Ponce ha compartido una fotografía con la que vuelve a demostrar lo enamorado que está de Ana Soria. La pareja se ha profesado su amor numerosas veces en redes sociales. Desde que se conoció su noviazgo no tienen ningún problema en publicar imágenes juntos y en dedicarse mensajes de lo más románticos. Una vez más lo han vuelto a hacer, y en esta ocasión lo han hecho de una forma diferente a la que acostumbran.



Ha sido el exmarido de Paloma Cuevas el que ha publicado una fotografía de Ana Soria, y esta vez ha elegido una de las más íntimas que ha publicado hasta el momento. La estudiante de derecho aparece en el baño del hogar que comparten.



En la fotografía en cuestión aparece Ana Soria recién salida de la ducha y peinando su pelo. La novia de Enrique Ponce lleva puesta una bata en color negro y a juzgar por cómo el torero ha tomado la fotografía, la mira con mucho amor.



Eso sí… ¡Ana no aparece sola en la foto! También hay un punto de diversión gracias a Ney, el perro de la pareja. La joven está mirando la trastada que está haciendo su fiel amigo, que juega con un trozo de papel. Con esta estampa Enrique Ponce se ha quedado embelesado y así lo ha hecho saber con el texto que ha puesto sobre la foto.



“Instantes en los que detienes el tiempo”, ha escrito junto a dos corazones dejando ver lo enamorado que está de Ana Soria. La andaluza se ha mostrado encantada con esta declaración de amor de Enrique Ponce y no ha dudado en compartirla en su Instagram para presumir de ella.