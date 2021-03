DIEZ MINUTOS La isla de las tentaciones: El peligroso tonteo de Lucía e Isaac

jueves 04 de marzo de 2021 , 18:28h

La isla de las tentaciones: El peligroso tonteo de Lucía e Isaac.-



¿Se está transformando 'La isla de las tentaciones' en una bacanal? Cada edición está superando a la anterior, y es que el casting cada año va poniendo el listón más alto. Esta vez, las traiciones entre compañeros de reality se están convirtiendo en eje central del programa, y si hace antes eran las parejas las que sufrían las consecuencias, ahora también son los tentadores los que están echando leña al fuego. ¿Los últimos? Lucía e Isaac.



La gaditana y el barcelonés han tenido muy buen 'feeling' desde el principio de la edición, y su relación se ha basado en una amistad muy sana, pero mientras él ligaba con Marina, parece que la relación está yendo un paso más allá por parte de Lucía, y ha confesado: "Me he puesto cachondilla", se la ve decir en un avance de la cadena mientras los dos jugaban en la piscina, asaltaban la nevera (y él le chupaba el dedo a ella) y acababan durmiendo juntos y abrazados.



Todo esto está ocurriendo a espaldas de Marina, que no sabemos cómo se tomará este 'rollito' que se traen, pero lo descubriremos pronto, porque Sandra Barneda acudirá a la villa a enseñarle las imágenes. ¿Montará en cólera... o dirá que lo ve todo muy normal?



Lucía paga con la misma moneda

Precisamente la gaditana debería saber que lo que está haciendo no está del todo bien, y es que hace sólo unos días se quejaba de que su compañera y amiga Lola hacía manitas con Carlos bajo las sábanas mientras ella compartía cama con los dos. Tras olvidarse de Manuel y mandar a 'a la porra' a Carlos, parece que Lucía está resurgiendo y disfrutando del programa... ¿pero será a costa de jugársela a Marina?