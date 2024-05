El PP de Guadalajara reivindica en Sacedón la “solidaridad interterritorial” con un Plan Hidrológico Nacional frente a un PSOE “que no defiende nuestro agua”

El presidente del PP provincial y senador, Lucas Castillo, se ha reunido en Sacedón con miembros del partido con los que ha tratado el asunto del agua

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 25 de mayo de 2024 , 13:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Partido Popular de Guadalajara ha continuado este viernes con los actos de campaña para las próximas elecciones europeas del 9 de junio, después del acto del jueves en el parque de La Concordia que dio el pistoletazo de salida a unos días intensos donde explicarán por qué es importante para España que el PP gane estas elecciones. Así, miembros del PP con su presidente provincial y senador a la cabeza, Lucas Castillo, han mantenido un encuentro de trabajo en Sacedón, municipio ribereño desde donde han reivindicado de nuevo un Plan Hidrológico Nacional porque “el agua es de todos, no es propiedad de nadie, y queremos que vuelva la solidaridad interterritorial, no solamente desde nuestra provincia sino desde todos los puntos de España”.



En este sentido, Castillo ha afirmado que “el PSOE se ha cargado el proyecto de país que nos tiene que sustentar como sociedad, ha eliminado la solidaridad, la unidad y la coherencia, porque tiene que deber muchos favores a esos nacionalismos periféricos que tenemos en nuestro país, y por lo tanto no defienden tampoco nuestro agua”.



El también parlamentario nacional, que ha estado acompañado entre otros por el secretario de Política de Agua del PP provincial y alcalde de Pareja, Javier del Río, ha asegurado que “nosotros sí defendemos el agua, pero queremos también que tengan en cuenta a las cuencas cedentes, porque hay pueblos en nuestra provincia que están esperando obras hidráulicas que no llegan, que el gobierno de Mariano Rajoy dejó presupuestadas y proyectadas y que desde que llegó el Partido Socialista no se han hecho, como por ejemplo las obras de Morillejo”. Así, ha añadido, “es una pena que pueblos de la provincia de Guadalajara como Chillarón del Rey tengan todavía que suministrar de agua a sus vecinos con depósitos que vienen en camiones; es totalmente lamentable”.



También, los representantes del PP han defendido que “el dinero que lleva décadas llegando a Castilla-La Mancha por los trasvases se invierta de forma directa en nuestros pueblos, en los pueblos ribereños y en nuestra provincia”. Sobre esto, se han preguntado “qué ha hecho Page durante estos años con el dinero de todos los guadalajareños” porque “nosotros no lo sabemos”.



Por último, el presidente provincial se ha referido al Pacto Regional del Agua que firmó el PP con el resto de partidos políticos y agentes sociales, y que el PSOE va a conseguir “dejar en papel mojado”. “Nosotros somos gente de palabra y vamos a seguir defendiendo lo que firmamos porque ni Page ni el Partido Socialista han hecho nada; ni lo defienden en Moncloa ni en Ferraz”.