Román García insta al gobierno de Vega a realizar un “reparto de fondos de la Diputación con criterio justo y objetivo y no pensando en el rédito electoral”

El portavoz del PP en la Diputación ha vuelto a cuestionar el reparto de fondos directo de 300.000 euros a los municipios denominados “de cabecera” bajo el pretexto de la lucha contra la despoblación, “como si el resto de pueblos no estuvieran afectados por este problema”

REDACCION

lunes 18 de marzo de 2024 , 19:06h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Román García, ha vuelto a defender una “distribución equitativa” de los fondos de la institución provincial entre los municipios de la provincia. En concreto, ha cuestionado el “reparto directo y de forma repetitiva” de 300.000 euros a los diez pueblos denominados “de cabecera” en perjuicio del resto y, además, “bajo el pobre argumento de que son municipios afectados por la despoblación que seguramente lo sean, pero no son los únicos, porque no será porque ninguno de los otros 430 pueblos beneficiarios del FIM no están afectados por este problema”. “Lo hemos dicho en numerosas ocasiones”, incidió el portavoz del PP en la Diputación, “consideramos que estos diez ayuntamientos seleccionados deberían estar incluidos en los Fondos de Inversión Municipales, sumando a ellos los 3 millones de euros que aquí se van a repartir”, dijo durante el debate de la aprobación del Fondo de Inversiones Municipales para municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes.



“No nos resignamos a asumir que de forma repetida existen ayuntamientos que son agraciados con mayores cantidades sin una justificación objetiva, real o técnica; ayuntamientos que, por otra parte, muchos de los cuales son elegidos de forma directa y dirigida también para recibir otro tipo de inversiones o convenios por parte de esta Diputación Provincial”, ha manifestado.



Román García se refirió al argumento que fijan para otorgar estas ayudas directas a los municipios cabecera sobre los que dicen, textualmente, que dotarlas de servicios e infraestructuras “será un peaje obligatorio para fijar a la población no solo en estos municipios más grandes, sino también a los pequeños municipios de la zona”. Pues bien, añadió García, una vez vista la propuesta de resolución que llevó el gobierno de Vega al Pleno, “cinco de los diez proyectos aprobados se refieren a obras de pavimentación de viales públicos, asfaltado y aceras, renovación de accesos o de redes de agua y saneamiento o colectores; la mitad: 1,5 millones de euros”. A lo que el diputado provincial preguntó “en qué benefician esas obras de forma directa a la fijación de población” y “si son considerados proyectos de desarrollo para los municipios que permitan la creación o consolidación de empleos, nuevos servicios o algún aspecto en este sentido”.



En resumen, el portavoz del Grupo Popular instó al gobierno socialista de la Diputación a “recapacitar acerca de la forma de distribuir los fondos de la institución, teniendo en cuenta criterios justos y objetivos, y no pensando siempre en el rédito electoral que es a lo que parece que atiende este reparto”. Para finalizar, García también ha animado al equipo de gobierno a dirigirse, uno a uno, a los 301 alcaldes que no tienen la suerte de ser “cabeceras” y explicarles esta asignación”.