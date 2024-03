Engonga: “Hay más dinero para el deporte en Guadalajara que con Rojo y habrá instalaciones mantenidas y dignas”

miércoles 13 de marzo de 2024

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, recuerda que antes incluso de aprobar el presupuesto municipal el Equipo de Gobierno tuvo que lanzar un plan urgente de reparaciones de instalaciones deportivas, dotado con 360.000 euros, porque en la mayoría de ellas no se podía practicar deporte “por la dejadez y el abandono total del Rojo y el PSOE durante cuatro años”.



"Tenemos campos de fútbol destrozados, pistas de pádel inservibles y piscinas, como Sonia Reyes, que carecen de una buena climatización, unas instalaciones, como las de nuestra ciudad, que son antiguas, en muchos casos, y que requieren de un correcto mantenimiento".



Aunque parezca mentira, quien ha hecho estas declaraciones no es el concejal de Deportes, Armengol Engonga, sino el que fuera director de Deportes en el gobierno de Alberto Rojo, “y lo dice sin sonrojarse, como si Rojo y el PSOE hubiera gobernado en Marte los últimos cuatro años en vez de en Guadalajara, teniendo totalmente abandonadas todas las instalaciones deportivas de la ciudad con cero mantenimientos y cero inversiones”.



“Hay que tener cara dura que quien tuvo cerradas las pistas de padel de San Roque durante años, minada con socavones las pistas deportivas de las Anas y Adoratrices o la piscina Huerta de Lara haciendo aguas quiera dar lecciones ahora de mantenimiento, cuando nos hemos visto obligados a aprobar nada más llegar al Ayuntamiento un plan urgente de reparaciones de instalaciones deportivas, dotado con 360.000 euros porque en la mayoría de ellas solo se podía practicar deporte de riesgo, del riesgo de sufrir un accidente por las malas condiciones de los pavimentos, vallas, iluminación, y otros elementos”.



“Que no se preocupe el señor Flores que nuestros presupuestos son reales, eficaces y garantistas y no solo van a atender las necesidades de las instalaciones deportivas, sino que además repararan la dejadez de Rojo, y parte de ese agujero vivo de 20 millones de euros que hemos recibido en herencia”, ha aseverado Engonga.



En este sentido, Engonga ha explicado que en las partidas de luz y gas cuenta los mismos importes que se previeron en el año 2023, “cuando ahora las previsiones, de la OCU y otros organismos ya apuntan a una tendencia a la baja de estos suministros, mientras que en combustible si se incrementa un 20%”.



“Habría que preguntar a señor Flores si no se creía sus propias previsiones”, ha añadido el concejal de Deportes.



En cuanto a la partida de limpieza, la baja se explica porque la limpieza de instalaciones exteriores se ha incluido en el contrato nuevo de parques y jardines. “También en el gasto de seguridad hay mayor eficiencia al unificar el contrato con el de la concejalía de Cultura, para con el mismo importe tener más horas de servicio”, detalla el concejal.



“Lo cierto es que si el PSOE echa bien las cuentas, que usen calculadora, es que el conjunto de partidas destinada al deporte crece en el presupuesto municipal de 2024 en casi 600.000 euros, y además hay un planteamiento de gestión más efectiva”, ha asegurado Engonga, quien añadía que, “también hay un compromiso firme de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos, de potenciar todo el deporte, no solo recuperando las grandes eventos que repercuten en la economía de la ciudad, sino también apoyando a clubes y por eso se ha aumentado el convenio de escuelas y el importe de las subvenciones extraordinarias para los clubes, y esto a pesar de la herencia recibida”.