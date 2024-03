Lucas-Torres: “Page debe parar el ‘impuestazo’ del agua, de lo contrario ahogará en nuevos impuestos a los ayuntamientos, familias y negocios”

El diputado regional del PP de Castilla-La Mancha ha denunciado la recuperación del canon del agua por parte del Gobierno regional socialista dejando a los ayuntamientos como recaudadores “mientras el gobierno de Page se lo lleva; él invita y todos pagamos”

miércoles 13 de marzo de 2024 , 13:41h

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha comparecido hoy en rueda de prensa con el diputado regional de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, para poner sobre la mesa los perjuicios que la recuperación del canon de agua por parte del Gobierno regional de Page causará a los ayuntamientos, familias y negocios de nuestra regional y, en concreto, en Guadalajara. Se trata de un impuesto que quedó paralizado hace ahora dos años y que Page se ha propuesto rescatar dentro de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 que se vota mañana en las Cortes.



El presidente provincial del PP ha descrito la situación que estamos viviendo en España con el aumento de los gastos corrientes que han subido hasta más de un 40% en todos los ayuntamientos de la provincia, así como los impuestos a las familias, la cesta de la compra, la luz o la gasolina, entre otros, “que nos obligan a todos a realizar ingeniería fiscal para poder pagar todos los gastos”. A todo esto hay que sumar, ha dicho, el nuevo impuesto del agua de Page que “va a hacer que todos paguemos por el uso del agua, consumamos o no, por el vertido que se realice a la red pública y, sobre todo, algo que va a afectar a los ayuntamientos y es que nos van a hacer pagar por las filtraciones o pérdidas que dé nuestra red hidráulica”. “No tenemos recursos para hacer frente a esto”, ha dicho Castillo, “más del 90% de los municipios de nuestra provincia, no van a poder hacer frente a ello, y por lo tanto nos vamos a ver sancionados por este canon”.



Ante esta situación, se ha preguntado “si tiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha previsto en los Presupuestos de este año o del año que viene subvenciones especiales o algún plan para la renovación de la red hidráulica de los municipios, porque entiendo que tiene que haber algún tipo de contraprestación o iniciativa para compensar estas pérdidas”.



El diputado regional ha incidido en la posición del PP en contra de lo que ha calificado un “impuestazo” y “un nuevo atropello en materia fiscal que une a la tenacidad para no deflactar el IRPF. Además, ha denunciado que “Page utiliza a los alcaldes para recaudar este impuesto y para luego quedarse con el dinero como los antiguos señores feudales”. “¿Para qué?”, se ha preguntado Lucas-Torres, “simplemente para meterle la mano en el bolsillo a las familias, autónomos, empresas y a los propios ayuntamientos donde el alcalde recauda y el Gobierno de Page se lo lleva, o Page invita y todos pagamos”.



Desde el PP de Castilla-La Mancha consideran que esto “no sirve nada más que para recaudar, ya que no cumplen con el principio de inversiones en agua y redes porque de momento no hacen infraestructuras de agua y el agua que suministran es de baja o mala calidad como, por ejemplo pasa con la tubería manchega”. Santiago Lucas-Torres ha subrayado que este impuesto “no aporta ni genera un metro cúbico más de agua, ni en cantidad ni en calidad” y que “lo pretenden justificar como una obligación derivada de una directiva marco Europea que lleva desde el año 2000 y no es obligatoria”. Prueba de esto, ha dicho, “Page suspendió su aplicación en 2022, en vísperas electorales municipales y regionales, con el único argumento de engañar a los ciudadanos antes de las elecciones, como con tantas otras cosas que ahora vemos como, por ejemplo, la amnistía”.



Según los cálculos, el diputado regional ha informado que el Gobierno regional recaudará 38 millones de euros al año, lo que supone unos 96 euros por familia o, como ejemplo, unos 232 euros al año para una peluquería. En resumen, ha finalizado, “desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, queremos mandar un último mensaje al Gobierno de Page para que pare este sinsentido; nos hemos opuesto hasta aquí, y lo seguiremos haciendo, con todos los mecanismos a nuestro alcance pero el próximo jueves en las Cortes Regionales impondrán el nuevo impuesto con los únicos votos del PSOE”. “Page debe parar esto, de lo contrario esta ley de aguas ahogará en nuevos impuestos a Castilla-La Mancha”, ha insistido Lucas-Torres.