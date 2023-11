El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara rechaza la Ley de Amnistía y los acuerdos del PSOE con los independentistas

La moción conjunta del PP y VOX ha sido aprobada con voto de ambas formaciones, mientras que el PSOE y Aike se han abstenido

martes 14 de noviembre de 2023 , 18:03h

El Pleno extraordinario y urgente celebrado hoy en el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la moción conjunta de los grupos municipales del Partido Popular y Vox en relación con la Ley de Amnistía y otros acuerdos suscritos por el Partido Socialista con los Partidos independentistas.



La propuesta ha salido adelante con los 13 votos de los concejales del PP y VOX. El PSOE y Aike se han abstenido.



“El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara rechaza la Ley de Amnistía acordada por el Partido Socialista con los partidos independentistas, y reprueba la actitud de quienes, con el único objetivo de mantenerse en el poder, han mentido a los españoles y han acordado una ley infame para los intereses del conjunto de España, de nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho”, reza en el primer punto la moción aprobada.



Además, la moción aprobada rechaza los acuerdos del Partido Socialista y del Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas, “exigiendo la renuncia a los pactos con Bildu -herederos políticos de una banda terrorista-, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts Per Cataluña, requiriendo de inmediato el fin de una situación que va a generar desigualdad entre los españoles, ahondando en las intolerables cesiones y privilegios que el PSOE ha realizado durante la última legislatura a dirigentes políticos condenados por los tribunales y a quienes no creen en el Estado de Derecho español y en los principios constitucionales que vertebran nuestro sistema democrático”.



El Pleno también insta a los parlamentarios del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, especialmente a Alberto Rojo Blas, quien ha sido alcalde de la ciudad y es actualmente concejal de este Ayuntamiento, “a defender la igualdad de los españoles, la unidad de España y el Estado de Derecho, votando en contra de una ley infame como la Ley de Amnistía, así como de cualquier acuerdo e iniciativa orientada a la ruptura del Estado, respaldando de forma pública e inequívoca cuantas iniciativas públicas e institucionales se pongan en marcha contra la Ley de Amnistía o el Referéndum de independencia de Cataluña”.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha intervenido en el Pleno y ha hecho alusión a la multitudinaria e histórica concentración del pasado domingo, en la que 9.000 guadalajareños dijeron “No a la Amnistía” y no al que ha calificado como el “pacto de la humillación y de la vergüenza”, que supone la cesión de Pedro Sánchez. Y ha dicho que, como alcaldesa, defenderá la ciudad y alzará la voz en defensa de los guadalajareños siempre.



También ha dicho que “hay quien ha demostrado que no tiene límites. Durante estos años, han indultado, han eliminado el delito de sedición y han rebajado el delito de malversación. Y, ahora, amnistía a la carta, para convertir a los delincuentes en héroes y a un prófugo de la justicia en el interlocutor válido de un gobierno que decide el futuro y el destino de un país al que odia, y condonación de la deuda con el dinero de todos”.



“Ningún diputado que avale los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas podrá volver a mirar a la cara a aquellos que les dieron su confianza, porque les habrá traicionado”, ha señalado, “porque nadie les votó para humillar a su país, a los guadalajareños y a todos los españoles”, y se ha preguntado qué opinan y qué van a hacer diputados como Alberto Rojo, exalcalde y actual concejal de Guadalajara.



La alcaldesa ha pedido una reflexión y escuchar el clamor de la calle, escuchar a los guadalajareños, porque “Guadalajara está en contra”, concluyendo que los guadalajareños pueden tener toda su confianza en que el actual equipo de gobierno no se va a rendir nunca y no va a fallar a sus vecinos.



El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara dará traslado de los acuerdos adoptados al presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, así como al conjunto de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.