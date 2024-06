El PP critica que el Plan de Obras Singulares de Vega reparta 2 millones de euros únicamente entre 5 municipios

El Grupo Popular se ha abstenido “para censurar este nuevo engaño a los pueblos de nuestra provincia y la forma de gobernar” de los socialistas en la Diputación

REDACCION

viernes 21 de junio de 2024 , 13:56h

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara, Román García, ha preguntado hoy en el Pleno al gobierno de José Luis Vega “de qué ha servido la Comisión Específica que crearon para consensuar las actuaciones del Plan de Obras Singulares” y que ha acabado beneficiando “únicamente a cinco municipios conforme a la propuesta que directamente ha presentado el equipo de Gobierno al Pleno”. Por lo que, “esto ni siquiera debería considerarse como un Plan debido al número tan reducido de proyectos”.



Se trata de un Plan de dos millones de euros que, tal y como ha informado Román García, “se van a repartir en tan solo cinco obras llevándose casi 1,5 millones solo Jadraque y Brihuega”. Dos municipios que casualmente han sido más beneficiados arbitrariamente en repetidas ocasiones durante estos años y que no se puede decir que sean alguno de los que menos recursos tienen. Entonces, ha manifestado en el pleno dirigiéndose directamente al diputado delegado de Obras, David Pardo, “para qué se constituyó esa Comisión, compuesta por técnicos, usted mismo y un representante de cada grupo político, en la que nos dijeron que se iba a llegar a una propuesta consensuada en la reunión del pasado 21 de mayo”.



El portavoz popular ha sido tajante: “Han vuelto a tomar el pelo a todo el mundo con esta nueva propuesta de uno de sus planes estrella del mandato”. “Este Plan de Obras Singulares se ha convertido en “su” plan, es un engaño y una medida que es digna de complemento de la repetición una y otra vez del Plan de Cabeceras por el que reparten 3 millones a 10 municipios seleccionados una y otra vez”, ha subrayado García incidiendo en que “de los dos millones de euros, el 90% irá a municipios gobernados por el PSOE”. “¿Es equitativo? ¿Este es el consenso que decían buscar?”, ha preguntado manifestando que “esto es una tomadura de pelo y una falta de respeto”.



Además, ha recalcado que “no tienen valoración de lo que costará la obra de Brihuega, pero reservan cerca de un millón de euros para ella, y no sabemos si han hablado con Patrimonio; y reconocen que no han observado la posibilidad que podría haber ofrecido el 2% Cultural para proyectos como este y el de Jadraque”. “Por lo menos les pedimos que no engañen a los pueblos”, ha manifestado Román García, “a los cuales han generado unas expectativas”.



De modo el término “singular”, también en la Diputación de Guadalajara



Con la actualidad que vivimos en España actualmente, el portavoz del PP ha señalado que “se ha puesto de moda en estos últimos días el término singular, refiriéndose a la financiación territorial desde el Estado”. “El paralelismo se hace solo”, ha manifestado el portavoz popular, “lo mismo que Pedro Sánchez pretende realizar con una financiación autonómica singular que beneficia a Cataluña en perjuicio del resto, ustedes han decidido ejecutar un Plan Singular para beneficiar desproporcionadamente una vez más a determinados municipios en detrimento de una mayor equidad”. “¿Con qué intereses lo hacen?”, ha apuntado.



Para finalizar, Román García se ha dirigido al resto de diputados del Gobierno para conocer “si están plenamente convencidos de sacar adelante un plan de estas características que beneficie únicamente a 5 municipios, si les parecen cantidades apropiadas y proporcionadas y si no creen que podría haberse llegado a algo más equitativo y que diese mayores opciones a una pluralidad de ayuntamientos”.



Por todo ello, el Grupo Popular ha decidido abstenerse “para censurar este nuevo engaño y, en definitiva, su forma de gobernar”.