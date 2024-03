El Alba cae tras el intercambio de golpes

Elche (3) Alba (2)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de marzo de 2024 , 21:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Alba dio otra vez la cara. En el escenario menos proclive para ello. En el momento menos afortunado del curso. Pese a todo, fue con todo. Y como dio la cara, acabó dolido. Cayó por la mínima en el Martínez Valero en un intercambio de golpes y goles en el que salió magullado.



Y eso que el primer gancho a la nuez lo dio el cuadro manchego. En el minuto 11, el ‘10’ del Alba aprovechó un robo en campo contrario, controló la bola y empaquetó un regalo para los dos mil albacetistas que lo recibieron de buen gusto. Un tiro cruzado a la escuadra que adelantaba a los nuestros.



El cuadro ilicitano, hasta ese momento, no había recibido gol en contra en la primera parte en el Martínez Valero. Ni tanto en casa, en cualquier mitad, desde diciembre. Datos que ponen de manifiesto el potencial del cuadro franjiverde, que apretó para borrar la desventaja. Batalló y el Albacete aguantó, entero en centros laterales y fuerte en llegadas al área. Así fue hasta poco antes del descanso. En el minuto 45, Morente se anticipó en el segundo palo para igualar el marcador.



Al final del primer tiempo y al principio del segundo, así vinieron los golpes que nos dejaron en la lona. Y es que en el minuto 49, Nico anotó para voltear el resultado. El Albacete se levantó corajudo, motivado por las dos mil gargantas que se hacían en la grada visitante. Eso dio pie a que el equipo siguiese luchando y a que Fuster, de nuevo, pusiera el pie. En el minuto 77, aprovechó un medido centro de Álvaro Rodríguez para empatar.



Pero la alegría, aunque efusiva, fue efímera. Dos minutos después, Mourad volvió a poner por delante a los locales. Tan duro fue el golpe, por la fuerza y el momento, que el Alba se quedó, por primera vez en toda la tarde, sin respuesta.



Pero no sin voz, porque la afición no tardó, tras el pitido final, en animar para empezar a levantar a un equipo que cuando se ponga de pie, lo hará sobre el tapete del Belmonte, lugar en el que se disputan los dos próximos duelos.