Alerta en Japón por una cepa fulminante de estreptococo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de marzo de 2024 , 21:27h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Expertos japoneses han alertado que una infección bacteriana rara pero peligrosa se está propagando a un ritmo de récord en Japón, y los científicos están intentando identificar la causa.



Tal y como recoge The Guardian, ya se espera que el número de casos en 2024 supere las cifras récord del año pasado, mientras crece la preocupación porque la forma más grave y potencialmente mortal de la enfermedad estreptocócica del grupo A, el síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS), sigue propagándose, después de la presencia de enfermedades altamente contagiosas.



El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) dijo: "Todavía hay muchos factores desconocidos con respecto a los mecanismos detrás de las formas fulminantes (graves y repentinas) de estreptococos, y no estamos en la etapa en la que podamos explicarlos".



Pasajeros con mascarillas por la pandemia del coronavirus, en la estación de Shinagawa, en Tokio, Japón, durante la hora punta.Pasajeros con mascarillas por la pandemia del coronavirus, en la estación de Shinagawa, en Tokio, Japón, durante la hora punta.KIMIMASA MAYAMA / EFE

Expertos japoneses han alertado que una infección bacteriana rara pero peligrosa se está propagando a un ritmo de récord en Japón, y los científicos están intentando identificar la causa.



Tal y como recoge The Guardian, ya se espera que el número de casos en 2024 supere las cifras récord del año pasado, mientras crece la preocupación porque la forma más grave y potencialmente mortal de la enfermedad estreptocócica del grupo A, el síndrome de shock tóxico estreptocócico (STSS), sigue propagándose, después de la presencia de enfermedades altamente contagiosas.



El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) dijo: "Todavía hay muchos factores desconocidos con respecto a los mecanismos detrás de las formas fulminantes (graves y repentinas) de estreptococos, y no estamos en la etapa en la que podamos explicarlos".



Las cifras provisionales publicadas por el NIID registraron 941 casos de STSS el año pasado. En los dos primeros meses de 2024, ya se han registrado 378 casos y se han identificado infecciones en todas menos dos de las 47 prefecturas de Japón.



Si bien se considera que las personas mayores corren mayor riesgo, la cepa del grupo A está provocando más muertes entre pacientes menores de 50 años, según el NIID. De las 65 personas menores de 50 años a las que se les diagnosticó STSS entre julio y diciembre de 2023, aproximadamente un tercio, o 21, murieron, informa el periódico Asahi Shimbun.



La mayoría de los casos de STSS son causados por una bacteria llamada Streptococcus pyogenes. Más comúnmente conocido como estreptococo A, puede causar dolor de garganta, principalmente en niños, y muchas personas lo padecen sin saberlo y no enferman.



Pero estas bacterias altamente contagiosas que causan la infección pueden, en algunos casos, causar enfermedades graves, complicaciones de salud y la muerte, particularmente en adultos mayores de 30 años. Alrededor del 30% de los casos de STSS son fatales.



Las personas mayores pueden experimentar síntomas parecidos a los del resfriado, pero en casos raros, los síntomas pueden empeorar e incluir faringitis estreptocócica, amigdalitis, neumonía y meningitis. En los casos más graves puede provocar insuficiencia orgánica y necrosis.



Relación con el coronavirus

Algunos expertos creen que el rápido aumento de casos el año pasado estuvo relacionado con el levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia de coronavirus.



En mayo de 2023, el gobierno rebajó el estatus de Covid-19 de la clase dos (que incluye tuberculosis y SARS) a la clase cinco, colocándolo legalmente a la par con la gripe estacional. El cambio significó que las autoridades locales ya no podían ordenar a las personas infectadas que se ausentaran del trabajo ni recomendar la hospitalización.



La medida también hizo que la gente bajara la guardia, en un país donde el uso generalizado de mascarillas, la desinfección de manos y la evitación de las llamadas 'tres C' (por sus iniciales en inglés, espacios cerrados, contactos cercanos y lugares concurridos) fueron considerados la clave de mantener comparativamente bajas las muertes por Covid-19. Se registraron alrededor de 73.000 muertes por Covid-19, en comparación, por ejemplo, con más de 220.000 en Gran Bretaña, que tiene una población de poco más de la mitad de la de Japón.