Por el Estado de Derecho y por la Constitución

sábado 11 de noviembre de 2023 , 13:56h

El próximo domingo 12 de noviembre a las 12 horas, en la Plaza de Santo Domingo, Guadalajara clamará en contra del ataque al Estado de Derecho y la separación de poderes por parte de Pedro Sánchez, tras el acuerdo del PSOE y Junts.



España atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia democrática. Tras las elecciones generales del 23 de julio, en las que el Partido Popular fue claro vencedor en Guadalajara y en España, nuestro país está siendo testigo de la mayor traición en materia democrática jamás vista en la historia reciente.



Este jueves presenciamos lo que llevábamos tiempo imaginando, pero nunca pensábamos que se haría realidad. PSOE y Junts firman un acuerdo de investidura que quebranta la separación de poderes y pone en jaque el sistema constitucional que nos ha permitido vivir en paz y prosperidad desde 1978. Pedro Sánchez ha cedido completamente a las demandas del bloque independentista catalán liderado por Carles Puigdemont, concediendo la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda, la cesión del 100% de sus tributos, la celebración de un referéndum de autodeterminación y la aprobación de la Ley de Amnistía. De esta manera, el Partido Socialista Obrero Es-pañol pone en riesgo la estabilidad y la convivencia en nuestro país, acrecentando las diferencias entre los ciudadanos dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida.



Fiscales, Jueces o Inspectores de Hacienda, alertan públicamente del peligro que la firma de este acuerdo tiene para nuestro país, dejando claro que supone la ruptura del régimen constitucional actual. No se trata de un asunto partidista o una cuestión meramente anecdótica para el transcurso de la historia de España. Este acuerdo dinamita la Constitución Española de 1978 desde su Artículo 1, que dicta “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”



Pedro Sánchez ha hecho, una vez más, lo imposible para permanecer en La Moncloa. Todo ello, con el beneplácito del diputado nacional Alberto Rojo, que no ha defendido los derechos de los guadalajareños en los órganos internos de su partido, y previsiblemente tampoco lo hará en el Congreso de los Diputados con la Ley de la Amnistía. Guadalajara se ve amenazada por las desigualdades territoriales que su partido ha estado dispuesto a ceder, y el futuro de la provincia y de toda la nación está en juego. Todavía tiene la oportunidad de plantarse frente al chantaje del independentismo catalán y defender fielmente a su tierra. Le animo a ello.



Este domingo 12 de noviembre a las 12 horas, en la Plaza de Santo Domingo de Gua-dalajara, se celebrará una manifestación en contra del infame pacto firmado por PSOE y Junts, que supone ya un antes y un después en el sistema democrático constitucional. Guadalajara y España no pueden permanecer en silencio un día más. Les espero el próximo domingo, por el Estado de Derecho, por la democracia y por la Constitu-ción.



Antonio Román

Diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara