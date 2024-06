Alerta por CALOR asfixiante este viernes en Guadalajara llegando el mercurio a los ¡37ºC!

Este viernes ha amanecido en Guadalajara a las 6:42 y anochecerá a las 21:40, las temperaturas estarán entre 20 °C y 37°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección sureste

viernes 07 de junio de 2024 , 07:51h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernesen Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas, con probables calimas por la mañana.



No se descarta algún chubasco o tormenta dispersos que serán algo más probables en zonas altas de Guadalajara y que no se esperan en el cuadrante sureste.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso que será mas acusado en el noroeste de Toledo y área de las sierras de Albacete, excepto en el norte de la Ibérica y en La Mancha de Albacete donde se esperan descensos locales.



Las máximas experimentarán con pocos cambios salvo en descenso en oeste y centro de Ciudad Real, sureste de Cuenca y extremo oriental de Albacete. Viento flojo a moderado de componente este, girando desde el mediodía a componente sur.



Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 34ºC en Albacete, entre los 20 y los 36ºC en Ciudad Real, entre 22 y 33ºC en Cuenca, entre 20 y 37ºC en Guadalajara y entre 20 y 38ºC en Toledo.



La Aemet alerta de una ola de calor, hasta 40 grados.-



La AEMET emite avisos por altas temperaturas en varias zonas del país, pero también hay alertas por lluvias y tormentas



La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte para las próximas horas de avisos en hasta ocho comunidades españolas. La mayor parte de ellos serán por las altas temperaturas, que en algunos casos llegarán a rondar los 40 grados. Aunque también lo habrá por tormentas.



Es el caso, por ejemplo de Andalucía, donde este jueves se mantienen en alerta naranja Córdoba y Jaén. En amarillo permanecen Granada y Sevilla, donde se alcanzarán máximas de 38ºC. También Almería permanece en estado de riesgo, pero en su caso será por oleaje.



La AEMET recuerda, además, que otras cuatro comunidades tendrán que enfrentarse a valores térmicos especialmente extremos este jueves. Con aviso amarillo están Aragón, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. Tampoco hay que perder de vista a Castilla-La Mancha, que pese a no estar bajo alerta, los termómetros registrarán hasta 38ºC.



En Navarra anotarán 36ºC, frente a los 35ºC de Madrid o los 34ºC de Girona. Será un anticipo del verano, que se mantendrá también a lo largo del viernes en la mayor parte de estas zonas. El aviso amarillo también permanecerá activo en Galicia por fenómenos costeros y en Castilla y León (Segovia) por tormentas.