Nuñez en Guadalajara : “Hasta ahora, hemos visto a los diputados socialistas de Page votando sí a la amnistía”

miércoles 21 de febrero de 2024 , 18:42h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a Page que pase “de las palabras a los hechos”, ya que si no está de acuerdo con los pactos de Sánchez con Puigdemont puede utilizar sus votos en el Congreso para parar esta deriva.



Así lo ha indicado Núñez, a preguntas de los periodistas en Guadalajara, donde ha incidido en que si Page quiere parar la Ley de Amnistía “lo que tiene que hacer es usar las herramientas que tiene”, que son “sus 8 diputados nacionales en el Congreso”, muchos de ellos ex altos cargos de su Gobierno.



“Si Page quiere romper los acuerdos con Junts, que no se apruebe la Ley de Amnistía y si quiere parar la deriva del PSOE puede pasar de las palabras a los hechos y utilizar los votos que tiene”, ha dicho.



Por último, Núñez ha aseverado que, hasta ahora, “hemos visto a los diputados socialistas de Page votando sí a la amnistía”.