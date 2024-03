El PP de Cabanillas pide “una actuación inmediata” en el parque municipal ‘Elena de la Cruz’ para garantizar la seguridad y el disfrute de todos sus usuarios

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Daniel Martínez, ha denunciado el “lamentable estado” de esta instalación municipal que supone un riesgo para los usuarios “principalmente para los más pequeños” por los defectos y desperfectos que presenta el parque

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 05 de marzo de 2024 , 17:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo han denunciado el “lamentable y peligroso estado” en el que se encuentra el parque municipal ‘Elena de la Cruz’ del municipio. El portavoz del PP en Cabanillas, Daniel Martínez, ha lamentado la “dejación del gobierno de Salinas” con un área recreativa que “está abandonada, además de presentar un riesgo serio para las personas que acceden a este parque, fundamentalmente para los más pequeños”. Así, tras visitar y comprobar todas las carencias, Martínez ha pedido al alcalde y a su equipo de gobierno “que actúen cuanto antes para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y de todo aquel que quiera disfrutar de esta área, sobre todo de los más pequeños que son los principales usuarios”.



Desde el Partido Popular de Cabanillas no entienden cómo “una obra que nos ha costado a los vecinos mucho más de lo que se presupuestó por un millón de euros y se adjudicó, de manera casi temeraria, por la mitad a una empresa, se encuentra en este estado y el Ayuntamiento siga haciendo caso omiso; más cuando el propio alcalde se mostraba orgulloso por el ‘ahorro’ que supuso esa adjudicación”. El resultado es que “Cabanillas no tiene el parque que nuestro municipio merece”, ha apuntado el portavoz popular en el consistorio cabanillero.



Daniel Martínez detalla el estado de algunas de las infraestructuras con “varias áreas no funcionales y mal rematadas, sin baños públicos, con un kiosco que al final no se ha terminado y está rodeado de vallas, sin sombras, con las lonas de hierba a la vista o con los riegos rotos o sin enterrar en muchos casos”. “Por no hablar de los retrasos que lleva acumulado y que desde el Ayuntamiento siempre se señala a la empresa, pero entre unos y otros no se resuelve nada y, al final, quienes pagan son los vecinos”.



Por todo ello, el portavoz del Grupo Popular ha informado que se interesarán por este estado en el próximo pleno municipal para que el alcalde dé explicaciones públicamente acerca de qué tiene pensado hacer o qué actuaciones hay previstas para arreglar esta situación.