El PP denuncia que Page no ha construido ni un solo kilómetro de las autovías prometidas en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de octubre de 2023 , 19:57h

La diputada regional del Partido Popular, María Roldán, ha aseverado que Page no ha construido ni un solo kilómetro de las autovías prometidas de Castilla-La Mancha que son de su competencia, ya que su plan de carreteras e infraestructuras contemplaba 1.266 millones de euros de inversión y actualmente, no ha llegado a los 200 millones de euros en 8 años de Gobierno.



Así se ha referido Roldán en declaraciones a los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha previa a la Comisión de Fomento, donde ha afirmado que el PSOE no ha ejecutado ni una quinta parte del tercer plan de carreteras de Castilla-La Mancha, “Si hubieran llevado a cabo una línea estable de inversión año tras año, deberían haber ejecutado ya obras en conservación y en creación de infraestructuras de carreteras de autovías por una cuantía de 850 millones de euros”. Por lo tanto, Roldán ha asegurado que el plan regional de carreteras se encuentra ejecutado a un porcentaje muy bajo de las previsiones que se aprobaron.



Además, la diputada autonómica ha sido contundente con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, calificando de “pésima” su gestión y de poca asiduidad tras comparecer en comisión únicamente en dos ocasiones durante la pasada legislatura. “No sé si es por falta de transparencia o porque le causa rubor venir a estas Cortes a dar cuenta de su mala gestión”, al que también ha recriminado prometer una cosa y luego hacer todo lo contrario.



En ese sentido, Roldán ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha que se dejen de excusas y de recortar servicios e inversiones que hoy en día ni se han recuperado, ni se van a recuperar en nuestra región, como es el caso de la eliminación de la línea del tren convencional Aranjuez-Cuenca-Utiel.



“Inversiones que se dejan de acometer por no reclamar a quien hay que reclamar y por una dejación de funciones absoluta por parte de la Consejería del señor Hernando”, ha añadido.



A este respecto, María Roldán ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha construido en la región ni un solo kilómetro de carreteras y autovías que son competencia nacional.



“Dicen abanderar temas como la despoblación y ser pioneros, sin embargo, la realidad es que cada vez tenemos menos servicios y de peor calidad en el medio rural”, ha insistido.



Desde el Partido Popular, han asegurado que pedirán cuentas de cómo se desarrollan proyectos de gran calado anunciados en periodo preelectoral por el Gobierno de Castilla-La Mancha y que, en estos momentos, están paralizados y sin acometer ninguna actuación como sería el caso del proyecto de Puertollano, el cual iba a poner en marcha 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial.



Sobre la ley antiocupación

En el caso de las medidas antiocupación, Roldán ha apuntado que Page exigía y dio un ultimátum a Sánchez para aprobar su ley antiocupación, pero de aquello ya han pasado más de 2 años y “no se ha hecho absolutamente nada para poner remedio a un asunto que genera tantos problemas y tanto daño a esta región”.



Por último, la diputada regional ha destacado que vienen a escuchar y a reclamar que se cumpla con todo lo anunciado, aunque también ha sostenido que vienen a proponer gran parte de las medidas que ya plantearon a los ciudadanos en su programa electoral. Por todo ello, Roldán ha defendido que espera que todas esas cuestiones sean atendidas para bien por el consejero de Fomento pues, en definitiva, son reclamaciones e iniciativas del tejido colectivo de Castilla-La Mancha y de los ciudadanos de nuestra región.