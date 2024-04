Los manifestantes de Ferraz abuchean a Page a pesar de que muestra su apoyo a Sánchez : "Fuera, fuera"

sábado 27 de abril de 2024 , 19:01h

Durante el Comité Federal del PSOE convocado con el único objetivo de crear una «aclamación popular» para evitar la dimisión del presidente del Gobierno, García-Page ha hecho una defensa a ultranza del líder socialista para cerrar las heridas abiertas de los últimos tiempos.



Tal y como señala el digital EL DEBATE, no todo ha sido de color de rosas para el presidente de Castilla-La Mancha.



Al tomar la palabra en la sede del PSOE, muchos de los socialistas agolpados a las puertas de Ferraz 70, y que seguían la retransmisión por pantallas gigantes, han comenzado a silbar, abuchear y a lanzar soflamas contra Page.



El grito de «fuera, fuera» se ha sucedido durante toda la intervención de Emiliano García-Page, a pesar de que el manchego estaba realizando un alegato de defensa inequívoca del presidente Sánchez.



Una vez finalizado el acto, prácticamente todos los dirigentes socialistas han salido de la sede del PSOE para darse un baño de masas con los manifestantes. No obstante, Emiliano García-Page ha tomado la decisión de no acercarse a la gente allí concentrada, no fuera a ser que sus "propios compañeros" socialistas le volvieran a abuchear...