El PP advierte que “el impuestazo al agua” de Page ahogará a los castellanomanchegos con el único fin de recaudar

lunes 11 de marzo de 2024 , 19:04h

El senador y vicesecretario de Territorial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Israel Pérez, ha advertido que “el impuestazo de Aguas” de Page, ahogará a los castellanomanchegos con el único fin de recaudar.



Así se ha referido Pérez en declaraciones a los medios de comunicación en Toledo junto al presidente y portavoz del Comité de alcaldes y alcalde de Cazalegas, Fran Blanco, donde ambos han revindicado la aplicación del nuevo impuesto canon DMA, Directiva marco del agua, o canon Medio Ambiental.



La nueva Ley 2/2022 de agua de Castilla-La Mancha que esta ahora mismo encima de la mesa tramitándose en las Cortes con la que pretende justificar la creación del nuevo impuesto, canon DMA (Directiva marco del agua) o canon Medio Ambiental, “el ya llamado impuestazo de Page”.



“El Gobierno de Page se ha propuesto hacer la legislatura de los impuestos ambientales. Al de los vertederos y plásticos hay que sumar ahora el canon de aducción y depuración y el canon Directiva Marco del Agua, el impuestazo de Page con el que recaudarán 38.290.600€””.



Pérez ha destacado que este impuesto directo lo pagarán las familias, las empresas y los ayuntamientos, lo que supone alrededor de 20€ por persona al año.



Según el senador, este “atropello” en materia fiscal, se une a su “tenacidad” para no deflactar el IRPF y lo han vestido como de obligado cumplimiento, derivado de una directiva europea de año 2000, “24 años después”.



Asimismo, Pérez ha recordado que otras comunidades vecinas como Madrid o Castilla y León no lo han establecido, pero Castilla-La Mancha, una vez pasadas las elecciones, quieren implantarlo. “Page suspendió su aplicación en 2022 en vísperas electorales y ahora cree que es el mejor momento de aplicarlo cuando las familias no llegan a final de mes”.



“Me parece demencial. Este nuevo canon no sirve nada más que para recaudar, ya que no cumplen con el principio de inversiones en agua y redes, que reflejan los presupuestos regionales de las Cortes”.



Además, ha añadido el senador, son los ayuntamientos los que tienen que gestionar y cobrar a sus vecinos. “La parte más débil de la cadena institucional asume toda la carga y responsabilidad. Ellos se aseguran el cobro y dejan a los Ayuntamientos y vecinos desprotegidos. ”.



Por otro lado, Israel Pérez ha afirmado que no se trata de una carga fiscal pequeña como asegura el Ejecutivo regional ya que para una familia supondrá unos 96€, para una peluquería 232€ o para una bodega uno 1965€ al año.



“Page y los suyos no pueden asfixiar más a las familias de Castilla-La Mancha con más impuestos y que encima seamos los Ayuntamientos los que tengamos que soportar dicha gestión y recaudación porque, además, con ese nuevo impuesto ni aporta, ni genera un m3 más de agua ni en cantidad ni en calidad”.



Desde el PP de Castilla-La Mancha, han defendido que lucharán para que no se aplique dicho nuevo impuesto del agua y han pedido al Gobierno de Page parar “este sinsentido”, porque si no para esta ley de aguas, “ahogará a los castellanomanchegos con nuevos impuestos”.



Por su parte, Fran Blanco, ha censurado el “nuevo impuestazo” que el PSOE de Page quiere implantar en Castilla-La Mancha, con el que quiere “ahogar a los vecinos de la región”, que cuentan, además, con unos niveles de inflación “altos” que se sumarían a este nuevo canon.



Según ha incidido Blanco, este nuevo impuesto se “va a exigir para todo tipo de usos y consumos”, así como para vertidos en la red pública. Además, se va a exigir cuando “no se consuma agua”, ya que cuenta con una parte fija y una parte variable, porque “se va a pagar si o si se consuma o no agua”.



El presidente del Comité de alcaldes del PP de Castilla-La Mancha ha añadido que se pagará incluso “cuando el agua proceda de captaciones propias” y los ayuntamientos tendrán que pagar “también por las pérdidas de agua”.



Algo que, a juicio de Blanco, resulta “curioso” cuando la gestión y la recaudación corresponde a la Agencia del Agua, presidida por el PSOE, que es la que lo tendría que gestionar, pero “encarga esta tarea a los ayuntamientos de la región” porque, una vez más, Page nos acostumbra al “yo invito, tú pagas”.



Por último, Fran Blanco ha señalado que mientras otras regiones, como la Comunidad de Madrid, suprimen los tributos propios, Page en Castilla-La Mancha “los crea nuevos”. “La subida de impuestos va en el ADN del PSOE”, ya que este nuevo impuesto “es un ataque a los bolsillos de los castellanomanchegos”.