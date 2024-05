Segunda derrota del curso como local de FS Pozo de Guadalajara ante Quintanar FS (4-5)

Los poceros cayeron ante un rival muy mermado que se llevó los tres puntos con total justicia

REDACCION

lunes 06 de mayo de 2024 , 19:23h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su penúltimo encuentro como local ante CD Quintanar FS de Quintanar de la Orden, Toledo (4-5). Los poceros cayeron de forma merecida debido a su incapacidad para materializar las ocasiones generadas ante un rival que compitió de forma sensacional pese a jugar con muchas bajas.



El duelo se puso pronto de cara pronto, ya que a 17,34 del intermedio Jorge del Moral hizo el 1-0 tras varios rebotes. Pese a la inferioridad de efectivos los visitantes cada vez llegaban con más y más peligro a la meta de Pablo Salas. Mario González hizo el 2-0 tras falta a 12,10 del descanso. El partido parecía encarrilado y sólo un accidente podía meter a los visitantes en el encuentro, y así fue. Una perdida pocera fue el 2-1 a 10 del intermedio. Con el tanto de Quintanar los rojillos entraron en estado de nervios, fallando ocasiones increíbles para haberse ido con varios goles de ventaja. Los blancos también tuvieron alguna para igualar, pero con 2-1 acabó el primer tiempo.



Despropósito final y victoria para los visitantes



El duelo se volvió a encarrilar pronto tras aprovechar Escu un buen balón al segundo palo a 18,51 del final (3-1). En esta fase un tanto más de los locales hubiera sido la sentencia, pero no se logró y los visitantes se volvieron a enganchar al duelo de nuevo tras un disparo de banda sin peligro que se coló en la meta de Pablo Salas a 12,05 del final (3-2).



Los visitantes se agarraban con fuerza a la vida, se mascaba la tragedia para los locales y se terminó de confirmar la misma cuando una banda mal defendida fue el 3-3 a 5,27 de la conclusión. Pozo se repuso rápido del golpe, y apenas 26 segundos después llegó el 4-3 obra de Jorge del Moral. Los rojillos no sentenciaron el encuentro ante un rival fundido físicamente, y tras no culminar una contra los visitantes en la recontra lograron el 4-4 a 2,29 de la conclusión.



A tan poco tiempo del final todo se igualaba, y Pozo se veía incapaz de marcar y cerca de no ganar el duelo. Finalmente, los visitantes convirtieron un claro penalti a 1,08 de la conclusión para ponerse 4-5. Los rojillos sacaron portero-jugador, tuvieron dos muy claras para empatar, pero no lo lograron y dejaron escapar un nuevo encuentro por su ineficacia de cara a la meta rival.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Diego y Jorge del Moral -cinco inicial- Mario González, Escu, Curi, Jaime, Nico Rodríguez y Adri Garrido.



Goleadores: Jorge del Moral (2), Mario González y Escu.