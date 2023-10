FS Pozo de Guadalajara tuvo la pólvora mojada ante Los Hinojosos (5-1)

La falta de puntería pocera en la primera mitad le puso el encuentro muy cuesta arriba desde el principio

domingo 15 de octubre de 2023 , 12:38h

Primera derrota de FS Pozo de Guadalajara en Liga, en su visita a la complicada pista de Finca Antigua/Los Hinojosos (5-1). El resultado fue excesivo dado lo visto en la pista, ya que el rival fue más resolutivo en la primera parte y al final para obtener una holgada ventaja.



Los poceros tuvieron las primeras opciones claras para ponerse por delante, pero no las convirtieron y los locales no perdonaron al aprovechar una perdida amarilla para ponerse 1-0 a 18,32 del intermedio. El tanto no dejó hundidos a los poceros, que tenían opciones de todos los colores para igualar, incluso fallando un penalti a 10,23 del intermedio que hubiera sido el 1-1. Un grave error defensivo supuso el 2-0 a 8,55 del descanso. Los amarillos buscaron con fe acortar distancias, pero con 2-0 acabó el primer tiempo.



Faltaron fuerzas en la segunda mitad



En la segunda parte Pozo lo siguió intentando, aunque con menos opciones que en la primera mitad y cada vez menos fuerzas. Un disparo a 10,35 del final fue el 3-0. Pese a la desventaja los poceros fallaron situaciones claras para acortar distancias. Durante los últimos seis minutos Pozo lo intentó con portero-jugador, con demasiada precipitación y sin éxito el rival logró aprovechar dos pérdidas a 1,22 y 1,06 de la conclusión para ponerse 5-0 y sentenciar. Diego aprovechó un rechace a 27 segundos del final para lograr el 5-1 definitivo.



Pese a caer Pozo tuvo buena actitud y predisposición, se espera sumar en la siguiente jornada ante Fontense los tres puntos.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Escu, Raúl Alonso, Mario González y Rubio-cinco inicial- Curi, Diego, Jaime y Matu.



Goleador: Diego.