FS Pozo de Guadalajara campeón provincial infantil Femenino tras superar en la final de Liga a Salesianos (3-3, 2-0 penaltis)

Las poceras no pudieron cerrar la final hasta los penaltis tras fallar infinidad de ocasiones

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 21 de abril de 2024 , 13:11h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

FS Pozo de Guadalajara se proclamó campeón provincial en la categoría infantil femenina tras superar a Salesianos Alba en una apretada final (3-3, 2-0 en los lanzamientos de penaltis). Las poceras jugaron algo nerviosas y ello les complicó una final que quizá debieron resolver antes de llegar a los lanzamientos de 6 metros.



Las primeras ocasiones fueron de las poceras, que no acertaron a ponerse por delante, circunstancia que si aprovecharon las amarillas para ponerse 0-1 tras saque de banda a 13 del intermedio. Una buena jugada de Sonia igualó el encuentro dos más tarde. Las poceras trenzaron varias buenas jugadas y en una de ellas Sonia volteó el marcador en el segundo palo a cuatro del descanso.



El duelo estaba para las rojillas, que si lograban ampliar ventaja encarrilarían la final, pero no lo lograron. Con 2-1 acabó el primer tiempo.



En la segunda parte el duelo siguió por la misma dinámica, Pozo volcado pero un tiro lejano fue el 2-2 a 19 del final. Cuatro más tarde un discutible penalti por mano involuntaria dentro del área (se debió señalar libre indirecto al borde del área) fue el 2-3 para Salesianos. La situación era crítica, la ansiedad se apoderaba de las rojillas que se veían perdiendo una final en la que habían sido mejores en todo salvo en el marcador, incluso las amarillas tuvieron algún balón parado para sentenciar. Sonia igualó a cuatro del final (3-3), las poceras lo

intentaron, pero no tuvieron fortuna y se tuvieron que jugar la final en penaltis.



Desde los 6 metros comenzaron lanzando las rojillas, lanzando Lucía Sánchez al poste, la propia Lucía detendría el primer tiro amarillo. Sonia logró poner en ventaja a las poceras (1-0), con un lanzamiento que entró milagrosamente, el segundo lanzamiento amarillo fue fuera. Sara Toro estrelló en el larguero el tercer lanzamiento pocero, Lucía paró el tercer tiro amarillo. Sara Ouard convirtió el 2-0 para las poceras, si Salesianos fallaba Pozo sería campeón, y el tiro se fue fuera para dar a las poceras su primer campeonato provincial en el primer año del equipo. Lucía Sánchez fue la protagonista final, no encajando ningún penalti y llevando a las poceras a ganar el título de Liga.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Lucía Sánchez, Martina Cruz, Carlota González, Sonia Iacob y Sara Ouard -cinco inicial- Paula González, Esther Pascual, Ana Romero, Lucía Martín, Adriana Duque, Michelle García, Sara Toro, Violeta Jiménez y Ainhara Casar.



Goleadora: Sonia Iacob (3).