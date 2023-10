Estreno triunfal de FS Pozo de Guadalajara ante Las Mesas (4-2)

Los poceros comenzaron el curso con una trabajada victoria

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de octubre de 2023 , 19:08h

FS Pozo de Guadalajara comenzó de manera inmejorable su andadura en el Grupo 2 de 1ª autonómica de fútbol-sala de la FFCM, superando al CFS Las Mesas (4-2).



Los poceros jugaron de amarillo como locales por petición del rival, a lo cual los habitualmente rojillos no tuvieron ningún problema en acceder (en estas fechas todos los equipos, incluido el nuestro, tienen problemas con las equipaciones).



En la previa del encuentro se homenajeó a Jaime por cumplir 400 partidos con la camiseta pocera en la pasada temporada.



El arranque amarillo no fue para nada bueno, muchas imprecisiones con balón y sufriendo con cada ataque de un rival muy serio y competitivo. Tan mal se vio la cosa que el técnico local se vio obligado a pedir tiempo muerto a los cinco de juego para frenar un inminente 0-1.



El parón cambió la dinámica, se vio un Pozo mejor, pero un fallo defensivo a 7,03 del intermedio fue el 0-1.



El tanto no hundió a Pozo, que apenas 38 segundos después lograría el 1-1 tras anotar Escu un balón casi en línea de gol. Matu tuvo un redebut destacado bajo los palos poceros, con una notable actuación. El duelo parecía encaminado a la igualada al intermedio, pero una genial asistencia del debutante Mario González dio lugar al 2-1 de Carlos Alonso a un minuto del escanso. Con 2-1 acabó el primer tiempo.



Pozo supo sufrir para ganar



La segunda parte comenzó de la peor forma posible, ya que una gran jugada de Las Mesas desajustó la defensa pocera para ser el 2-2 a los 21 segundos de la reanudación. Los poceros fueron fuertes mentalmente, y supieron aguardar su oportunidad. De esta forma Rubio, a 14,20 del final aprovechó un saque de banda para hacer el 3-2. El rival comenzó a subir líneas y a asumir riesgos, los amarillos tenían opciones para cerrar el partido, pero no las convertían.



Un balón largo de Pablo Salas llegó a los pies de Rubio para ser el 4-2 a 5,15 del final. Los amarillos tuvieron que sufrir el acoso final de los conquenses, con portero-jugador incluido y varios paradones de Pablo Salas, para sumar los tres primeros puntos del curso.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Matu, Escu, Raúl Alonso, Carlos Alonso y Cristian Garrido -cinco inicial- Diego, Mario González, Rubio, Curi, Juancho Carqués, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Rubio (2), Escu y Carlos Alonso.