Una turista española es atacada y violada EN GRUPO en la India

sábado 02 de marzo de 2024 , 14:07h

Una turista española fue atacada y violada en grupo en una región del norte de la India, donde se encontraba de vacaciones junto a su esposo, informaron este sábado fuentes oficiales. La mujer, de origen brasileño con ciudadanía española, y su esposo, también español, se encontraban de vacaciones haciendo un tour en bicicleta, confirmaron fuentes diplomáticas.



De acuerdo con la versión de las autoridades, la mujer y su esposo habían instalado una tienda de campaña en el distrito de Dumka, una zona remota en el estado de Jharkhand para pasar la noche de este viernes, cuando al menos siete hombres les atacaron mientras dormían y violaron a la mujer, según relata el marido de esta.



Fuentes consultadas indicaron que ella se encuentra en un hospital de la zona recibiendo atención médica. Una denuncia de asalto y violación en grupo fue registrada por la policía local. Tres personas han sido arrestadas en relación a lo ocurrido, aseguraron fuentes policiales que pidieron el anonimato.



"Es un incidente condenable y la policía está tomando las medidas adecuadas. Los culpables no se salvarán", aseguró a la prensa Mithilesh Kumar Thakur, el ministro regional del estado Jharkhand.



Por su parte, la víctima ha compartido una historia en su perfil de Instagram desde el hospital explicando lo que les había ocurrido: "Siete hombres me han violado, nos han pegado y robado, aunque no muchas cosas, porque lo que querían era violarme. Estamos en el hospital con la Policía".



La embajada de España en la India se ha puesto en contacto con las autoridades y ha enviado personal consultar a la región. De acuerdo con detalles de varias fuentes consultadas, la pareja viajó desde España para hacer un recorrido desde Pakistán, para pasar luego a Bangladesh, la India y finalmente Nepal.