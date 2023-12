Patricio invita a los guadalajareños a participar en una nueva concentración en defensa de los intereses de los españoles contra “el atropello de los socialistas”

El próximo domingo en Madrid bajo el lema ´España no se rinde`

viernes 01 de diciembre de 2023

El próximo domingo la capital de España,Madrid, acoge una nueva concentración en defensa de los intereses de los españoles, y la senadora del Partido Popular por Guadalajara, María Patricio, ha invitado a los guadalajareños a este acto “para mostrar nuestro más absoluto rechazo al atropello que está llevando a cabo el Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, que ha hecho y hará lo imposible para permanecer en la Moncloa”.



Patricio ha asegurado que “no nos van a callar, porque este gobierno, negociado en Bruselas y fiscalizado en Ginebra, no es el gobierno que los españoles merecen”. Además, ha aseverado que el PP hará una oposición “seria, responsable y proporcional a la deriva de este Gobierno radical. Nosotros solo nos debemos a la mayoría de los españoles, que son nuestros socios y ante los únicos que vamos a responder”.



También se ha referido a los parlamentarios nacionales socialistas de nuestra provincia, y a su líder regional Emiliano García-Page, “exigimos que den la cara y expliquen a nuestros vecinos su voto a favor de aprobar la Ley de Amnistía para delitos de corrupción, malversación y terrorismo”, y ha pedido “que expliquen porque han dado de lado a los guadalajareños y no han defendido sus derechos. Desde el PP no vamos a permitir este atentado contra la democracia”.



Patricio ha lamentado que “nos encontremos ante un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de nuestro país”.



Igualmente ha querido subrayar que en solo un día, y por primera vez en la historia, el Gobierno de Sánchez ha logrado que el Consejo del Poder Judicial rechace el nombramiento del fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo anule el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, por no ser jurista de reconocido prestigio, y que un país amigo, como Israel, retire a su embajadora de España.



Este escenario demuestra que “en España estamos viviendo una anomalía democrática, y es que, Pedro Sánchez no conoce límites avasallando las instituciones democráticas con todos los tentáculos de su partido”. A su juicio, “no queda institución en nuestro país que Sánchez no haya colonizado a cualquier precio; Presidencia del Parlamento, INE, CIS, Fiscalía, TC, Consejo de Estado… el deterioro institucional que ha provocado es inmenso y lo pagaremos todos”.



Por todo ello, ha indicado que el PP “no asistirá impasible a un Gobierno que quiere; desmantelar la Constitución, apropiarse de las instituciones y debilitar el Estado de Derecho. Exigimos más que nunca el respeto del Gobierno de Sánchez y sus socios a la independencia judicial”.



Por todo esto, “nos parece vital manifestar nuestro absoluto rechazo y el sentir de la mayoría de los españoles”. El próximo domingo a las 12.00h “junto a todos aquellos que nos quieran acompañar en el Templo de Debod, en Madrid, de nuevo volveremos a defender nuestra Constitución, el Estado de derecho, la democracia y la igualdad de todos los españoles. Porque España no se rinde”, ha zanjado.