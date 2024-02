El gobierno del PSOE de Horche vota en contra de las propuestas del PP de apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia de Guadalajara

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Alberto Ruiz, ha lamentado la actitud del alcalde socialista Manuel Salvador y su equipo de gobierno que decidieron no votar a favor la propuesta del PP para apoyar a los agricultores de nuestra provincia en general y de Horche en particular

jueves 29 de febrero de 2024 , 18:52h

El gobierno del Ayuntamiento de Horche, formado por el alcalde Manuel Salvador y los concejales del Partido Socialista, ha votado en contra de la propuesta presentada en el Pleno de esta semana por el Partido Popular y que buscaba el apoyo a los agricultores y ganaderos de la provincia en general, y a los de Horche en particular. De hecho, tal y como explicó el portavoz del PP de Horche, Alberto Ruiz, la propuesta era la misma que fue presentada por el PP en la Diputación Provincial y que sí apoyó el gobierno del PSOE; el único cambio fue un punto añadido “por petición de los agricultores de Horche”. “Nosotros informamos a los agricultores del pueblo acerca de la propuesta que íbamos a presentar en el Pleno, y a propuesta suya añadimos un punto de acuerdo que venía a pedir la creación de un equipo de técnico para realizar labores de monitorización, que, además, garantice la fecha de las fotos aéreas en tiempos adecuados al cultivo y que establezca criterios reales, y no se demore en las resoluciones”.



“Desde el PP de Horche lamentamos la actitud del alcalde y sus concejales del PSOE ante un asunto en el que deberíamos caminar todos unidos dejando a un lado las siglas políticas como así hicieron en la Diputación Provincial”, ha argumentado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Horche resaltando que “los agricultores, ganaderos y los trabajadores del sector primario constituyen el sector económico más relevante de nuestra región, fundamental en la provincia de Guadalajara”. Además, “su contribución a lo largo de la historia constituye una seña de identidad, un motivo de orgullo y un pilar básico de nuestro desarrollo y sustento económico y social siendo los verdaderos conservacionistas del medio ambiente”. En nuestro entorno, ha añadido Alberto Ruiz, “miles de familias viven de la agricultura y de la ganadería de modo directo, a ellas deben sumarse otras muchas que de modo indirecto desarrollan sus respectivos trabajos prestando servicios a nuestro campo y a nuestra cabaña ganadera”. Por ello, ha incidido, “desde el Partido Popular seguiremos apoyando sus reivindicaciones y nos tendrán siempre al lado para ayudarles en la medida de nuestras posibilidades”.



Por otro lado, y respecto a las movilizaciones que están llevando a cabo, Ruiz ha afirmado que “el campo está pidiendo su supervivencia, transmitiendo su preocupación por las complicaciones a las que se enfrenta en el desarrollo de su actividad”, subrayando que “algunos pensamos que estamos a tiempo de revertir esta situación y de devolver al campo lo que le corresponde”.



Estos son los puntos que proponía el Partido Popular y que no fueron aprobados en el Pleno celebrado este martes por la negativa y el voto en contra del gobierno socialista de Horche:



Primero-. Mostrar nuestro reconocimiento y gratitud a los agricultores, ganaderos y trabajadores del sector primario, así como nuestro respaldo en sus reivindicaciones.



Segundo-. Considerar como urgente la adopción de las siguientes medidas por parte de los Gobiernos Nacional, Regional y Municipal en el ejercicio de sus respectivas competencias y en consecuencia, instándoles a las siguientes cuestiones:



1. El establecimiento de las medidas que sean necesarias para garantizar precios justos con los que hacer frente a los elevados costes de producción.



2. Exigir a la Comisión Europea que los productos importados cumplan las mismas condiciones y normativas de producción que las que requiere la Unión europea al objeto de que se protejan nuestros productos, medida especialmente relevante para proteger las figuras de calidad.



3. Exigir, con carácter inmediato, la flexibilización de la Política Agraria Común, de manera que se adecue a la realidad agronómica de las comarcas de nuestra región, con la consiguiente revisión y modificación de los eco-regímenes, así como las políticas verdes que quieren imponer.



4. Solicitar la mejora en la tramitación de los expedientes a través de una simplificación que reduzca la carga burocrática a los profesionales del sector agropecuario. Asimismo, se solicita la supresión del cuaderno digital tanto para agricultores como para ganaderos.



5. Regulación y limitación de la instalación de parques solares en fincas rus cas que estén en producción.



6. Establecimiento de nuevas ayudas a cooperativas y agricultores en general por los efectos de la sequía, instando al Gobierno de Castilla-La Mancha para que, a la mayor brevedad posible, firme un acuerdo con las entidades bancarias, para que las condiciones de financiación aporten liquidez al sector agropecuario.



7. Establecer como pauta de actuación general el reconocimiento del carácter estratégico del sistema agroalimentario español, su aportación a la economía y la vida en el ámbito rural, y de modo específico el de las figuras de calidad.



8. Diseño y realización de un programa de acciones que permitan reforzar la imagen de España en los mercados como país atractivo por la calidad y seguridad de sus productos alimentarios y el alto valor de su gastronomía.



9. Impulsar medidas que permitan garantizar la producción de alimentos en Europa y no incrementar nuestra dependencia de terceros países mediante la adopción de las siguientes pautas de actuación:



a. Mantener el tejido agrario y la rentabilidad de nuestras explotaciones.



b. No aprobar regulación que suponga restricciones a la producción o la disponibilidad de alimentos en Europa, sin antes haber regulado las alternativas que permitan mantener la competitividad a los productos españoles y europeos.



c. Revisar los acuerdos comerciales con terceros países a fin de incorporar avances ambientales, debiendo flexibilizarse con carácter urgente las restricciones aplicadas a los agricultores y ganaderos en Europa.



10. Establecer los mecanismos que garanticen que cualquier norma que se apruebe conlleve aparejado obligatoriamente un informe de su impacto en la economía rural y en la producción de alimentos.



11. Exigir la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria a fin de garantizar el equilibrio entre sus agentes e impedir las ventas a perdidas.



12. Impulsar la revisión del plan de seguros agrarios adaptándolos a la situación actual de fenómenos adversos, mejorando las coberturas, incluidos los daños por fauna silvestre.



13. Acometer e impulsar la reforma del PERTE agroalimentario, revisando los criterios y fondos asignados por el gobierno a fin de que se ajusten a las características del tejido agroindustrial de nuestro país.



14. Instar al resto de las Administraciones a apostar decididamente por el relevo generacional y la incorporación de jóvenes al sector agropecuario.



15. Instar al Gobierno de Castilla-la mancha a que convoque ayudas para compensar los daños en ganado bovino derivados de la EHE (ENFERMEDAD Hemorrágica Epizoótica) que tanto daño ha hecho a nuestros ganaderos. Así como confeccionar un Plan de Sanidad Animal coordinado entre El Ministerio y las

Comunidades Autónomas, que contemple medidas eficaces para atajar los focos de transmisión de enfermedades como la tuberculosis



16. Revisión de la normativa en materia de transporte y bienestar animal que garantice la competitividad del sector y evite una dependencia alimentaria externa.



17. Promover y exigir a Europa que los pastos bajo arbolado sean considerados como pastos admisibles para los ganaderos de extensivo.



18. ⁠Creación de un equipo de técnico para realizar labores de monitorización que, además, garantice la fecha de las fotos aéreas en tiempos adecuados al cultivo y que establezca criterios reales, y no se demore en las resoluciones.