El PP preguntará al gobierno de Vega en el Pleno por qué no está aprobado el Plan de Caminos y cuándo tiene previsto hacerlo

Los diputados del Partido Popular se interesarán por los motivos por los que este Plan, que consiste en el reparto de horas de maquinaria para los pueblos, aún no se ha aprobado

miércoles 17 de abril de 2024 , 13:58h

El Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara ha registrado varias preguntas para interesarse por diferentes asuntos que competen a la institución provincial, entre ellos el Plan de Caminos que la Diputación viene ejecutando desde hace años consistente en el reparto de horas de maquinaria a los municipios de nuestra provincia durante este mandato. Por ello, los diputados provinciales del PP preguntarán en el Pleno de este viernes “cuáles son los motivos por los que no se ha elaborado ni aprobado el Plan de Caminos” y, en consecuencia, “con qué fecha tiene previsto hacerlo el gobierno provincial”. Hay que señalar que este Plan en ocasiones anteriores siempre se ha aprobado simultáneamente con el Plan Provincial Plurianual de cooperación a las obras y servicios municipales, siendo aprobado este último el pasado 22 de diciembre de 2023.



Además, y dada esta situación, el Grupo Popular se interesará por si, dado que nos encontramos ya en el mes de abril, se producirán mayores retrasos en la ejecución de los trabajos a desarrollar una vez estos sean planteados, aprobados y adjudicados”. Sobre esto, hay que señalar que en el Presupuesto de 2024 se encuentra reflejada la cantidad de 910.500 euros para la ejecución de dicho Plan, sin que hasta la fecha, como se ha señalado, se haya aprobado aún la programación de las actuaciones, ni siquiera para este ejercicio.



Además, el Grupo Popular también interpelará al gobierno de Vega acerca de los resultados de la reunión anunciada entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). En concreto, “si se planteó alguna solución para los ayuntamientos que a día de hoy no cuentan con instalación para la depuración de aguas residuales urbanas ni la autorización de vertido correspondiente y, por tanto, están recibiendo sanciones por el consiguiente incumplimiento de la normativa vigente”. En esta misma línea, el Grupo Popular se interesará por si se adquirieron en dicho encuentro de trabajo “otros compromisos de relevancia para los pueblos” o por “cuál fue el tratamiento que se le otorgó a la situación de los cauces de la provincia y si se tiene previsto realizar algún plan de actuaciones para su limpieza”.



Por otro lado, preguntarán por la colaboración económica de la Diputación para el mantenimiento de las videocámaras que los ayuntamientos han instalado en los pueblos para preservar la seguridad de sus vecinos. La pregunta viene motivada al hilo de otra que realizó el Grupo Popular al Presidente en otro Pleno para saber si se iba a colaborar económicamente con todos los ayuntamientos para hacer frente a los elevados costes de mantenimiento que la instalación de este sistema conlleva. Entonces, el gobierno del PSOE contestó que sí y, de hecho, existe una partida en el Presupuesto vigente pero, “a día de hoy, no tenemos constancia de que se haya tomado decisión, acuerdo ni resolución alguna que defina los detalles de dicho apoyo”. Por ello, desde el Grupo Popular han mostrado su “preocupación” porque muchos ayuntamientos estarían en la situación de tener que tomar una decisión para la preceptiva contratación del mantenimiento con la incertidumbre de cómo colaborará con ellos la Diputación.



Así, el Grupo Popular trasladará todos estos interrogantes al gobierno socialista de Vega en la sesión ordinaria de pleno que tendrá lugar este viernes a partir de las 10:00 horas confiando en despejar todas estas dudas para beneficio y tranquilidad de los ayuntamientos de nuestra provincia.