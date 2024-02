El campo español estalla en Madrid con una tractorada histórica, sin los sindicatos de clase "que se han convertido en gestorías"

A La Unión de Uniones, sindicato independiente y organizadora de la protesta, se suman miles de agricultores y ganaderos independientes de toda España, y piden elecciones al campo. Hay comunidades en España, como Castilla-La Mancha, en las que han pasado más de 40 años sin elecciones agrarias.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 21 de febrero de 2024 , 20:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El campo estalla en Madrid, sin la representación de los sindicatos Asaja, Upa y Coag. “Algo inédito que llevamos aguantando décadas en España porque no nos representan”, señalaban los responsables de Unión de Uniones, tanto a nivel nacional, Luis Cortés, como su representante en Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero.



Una jornada en la que, lamentablemente, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no han permitido el derecho de manifestación y libertad, impidiendo a las distintas columnas de tractores que se acercaban a Madrid desde los distintos puntos de España, llegar con los tractores hasta el Ministerio de Agricultura, a pesar de contar con los permisos desde el 23 de enero. Un giro inesperado de Delegación del Gobierno de Madrid, ha impedido su paso horas antes de la llegada de los tractores en las inmediaciones de Madrid.



El responsable de la Unión de Uniones de Castilla-La Mancha afirmaba en esta tractorada histórica de cientos de tractores y varios miles de agricultores y ganaderos, que "no nos representan, venimos a que nos escuche el Ministro de Agricultura, y que saquen medidas a favor de los verdaderos agricultores y ganaderos independientes. Sus acuerdos con los sindicatos de clase, que se han convertido en gestorías, no cubren la verdadera realidad que llevamos años sufriendo a pie de surco, solo firman acuerdos que tapan bocas en los despachos”.



El problema de la representatividad legítima en el campo de España viene de lejos. Dos meses antes de aprobarse la Constitución Española en el 78 hubo las últimas elecciones a Cámaras Agrarias. Desde entonces solo ha habido elecciones en Cataluña, Extremadura, Madrid y Castilla y León y a nivel estatal, ninguna. Hace casi 10 años hubo un intento con la Ley de Representatividad Agraria aún sin desarrollar, “porque quienes se benefician de una interlocución privilegiada económica y mediáticamente no quieren elecciones y al Gobierno, sea del partido que sea, prefieren un diálogo cómodo con quienes ellos eligen, aunque eso nos lleve a un país entero a perder el control de un sector estratégico como es la agricultura y la ganadería, que nos terminará haciendo dependientes, si esto no cambia, de terceros en la alimentación”.



40 años sin convocarse elecciones



Unión de Uniones es, hoy por hoy, la única que ha obtenido representatividad en las pocas Comunidades Autónomas en las que sí han permitido celebrar consultas regionales y “somos la segunda fuerza más representativa con un 30% y muy distanciados del de las que ocupan el tercer y cuarto puesto”, afirman. En Castilla-La Mancha llevan sin convocarse elecciones al campo 40 años.





ALGUNAS DE LAS REIVINDICACIONES:



LA DEROGACIÓN DEL ACTUAL REPRESENTATIVIDAD AGRARIA Y LA

CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CAMPO A NIVEL ESTATAL ANTES DE UN AÑO.



LA OBSERVANCIA DE LAS LEYES QUE EL GOBIERNO TIENE COMPROMETIDOS Y

NO CUMPLE (Contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, zonificación

agroambiental para la protección de los suelos agrarios de la presión energética,

compensación a los agricultores por los sobrecostes burocráticos y las nuevas

exigencias de la PAC, publicación de los criterios para la determinación de los costes

de producción, presentación de una Ley de gestión de fauna silvestre para prevenir

los daños de la fauna silvestre a la agricultura y la ganadería)



LA CONSTITUCIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO INSTITUCIONALES CON EL SECTOR EN

LOS ÁMBITOS DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y

FISCALIDAD.



LA CELEBRACIÓN CON CARÁCTER ANUAL DE UN DEBATE EN LAS CORTES SOBRE

EL ESTADO DE LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL



LA CONSTITUCIÓN DE MESAS DE NEGOCIACIÓN CON CALENDARIO PROGRAMADO

Y CONTINUADO EN LAS MATERIAS DE SEGURIOS AGRARIOS, CADENA

ALIMENTARIA, PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC, SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD

ANIMAL.



APLICACIÓN DE LOS TIPOS IMPOSITIVOS MÁS REDUCIDOS POSIBLES A TODOS

LOS BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y

SELVICULTURA.



PUBLICACIÓN DE AYUDAS DIRECTAS DE ESTADO EXCEPCIONALES PARA LOS

SECTORES DE OLIVAR Y VIÑEDO.



ELIMINACIÓN BUROCRACIA DE LA PAC.



CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES.



RECIPROCIDAD EN LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, CON LA INCLUSIÓN EN TODAS ELLAS DE CLÁUSULAS ESPEJO.



AYUDAS POR SEQUÍA A LOS SECTORES EXCLUIDOS COMO EL OLIVAR Y VIÑA.



REDUCCIÓN DE LA IMPOSICIÓN FISCAL A UN SECTOR DE PRIMERA NECESIDAD CON EL GASÓLEO AGRÍCOLA Y PROFUNDIZAR EN LA CREACIÓN DEL GASÓLEO PROFESIONAL.



MANTENER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PERO SIN RENUNCIAR A LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL.



ADOPCIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA EHE Y MODIFICAR PROTOCOLOS EN LA DETECCIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA.



RESCATE DEL SEGURO AGRARIO COMO HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES.



ELIMINACIÓN DE LA BUROCRACIA DE LA PAC .



LA AMNISTÍA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR OCUPACIÓN DE VÍAS EN LAS

MANIFESTACIONES AGRARIAS DESDE EL 6 DE FEBRERO, PORQUE SEGURO QUE CAEN DENUNCIAS. PUES AMNISTIA TAMBIÉN PARA EL CAMPO.