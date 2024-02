El PSOE se opone a que los vecinos de Horche estén exentos del ICIO para la instalación de placas solares en sus viviendas

El alcalde socialista Manuel Salvador y su equipo de gobierno votan en contra de una propuesta del Grupo Popular para favorecer la instalación de placas solares en Horche con la exención del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras

jueves 01 de febrero de 2024 , 19:17h

El gobierno socialista del Ayuntamiento de Horche ha votado en contra de la propuesta presentada por el Grupo Popular para que los vecinos de Horche que quieran instalar placas solares de sus viviendas estén exentos de pagar el ICIO (el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras). Se trataba de una medida para beneficiar a las personas que decidieran realizar inversiones en sistemas de energía solar que, por otro lado, contribuye al fomento de la sostenibilidad del medio ambiente y la adopción de energías renovables en Horche. La razón para que los concejales socialistas votaran en contra se basó en que están “en estudio de otras fórmulas para incentivar la instalación de placas solares”.



El portavoz del Grupo Popular, Alberto Ruiz, considera que “la exención del ICIO es compatible con otras fórmulas y no supone demasiado perjuicio a las arcas del Ayuntamiento, pero sí un incentivo para los vecinos de Horche”. Por ello, Ruiz no entiende “por qué el PSOE no apoya una medida que va en la línea de fomentar la autonomía energética de los hogares y disminuir la dependencia de fuentes no renovables”.



Así, también ha recordado que el gobierno socialista votó en contra, en el Pleno de noviembre pasado, de otra propuesta del PP para bonificar el ICIO a las nuevas empresas que quisieran instalarse en Horche, a través de una ordenanza específica, como atractivo para incentivar la inversión empresarial reduciendo las cargas fiscales.



Por todo ello, desde el Partido Popular de Horche piden al alcalde y su equipo de gobierno que reflexionen acerca de las propuestas que presentan y que pueden ser buenas para los vecinos y no se instalen en el “no porque no” solo porque la idea venga de los concejales del Partido Popular.