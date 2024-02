IU, socio de Gobierno del PSOE en Azuqueca, no da por garantizado su apoyo al sucesor del alcalde tras su dimisión

jueves 29 de febrero de 2024 , 18:58h

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y concejal del equipo de Gobierno, María José López, ha lamentado que su grupo municipal, como socio de Gobierno del PSOE en el Consistorio, se haya enterado “de prisa y corriendo” de que el alcalde, José Luis Blanco, vaya a renunciar al cargo para ser alto cargo de Renfe.



López ha mostrado su “malestar” y el de su formación ante esta noticia, y más en un contexto en el que se estaban “negociando los presupuestos”.



Así, se ha mostrado contraria al que previsiblemente será el candidato a la Alcaldía en el pleno extraordinario del próximo lunes, Miguel Óscar Aparicio, y ha avanzado que en la tarde noche de este jueves habrá una reunión interna para dictaminar qué posición tomar al respecto.



Entiende la concejal que lo normal habría sido enterarse con carácter previo de este movimiento, pero el PSOE lo ha adoptado “sin haberse dirigido a IU”, lo que considera “una falta de respeto”, toda vez que son socios de gobierno.



En esta línea, entiende que lo normal habría sido “buscar a un candidato de consenso” y no imponerlo desde las filas socialistas. “Tomaremos decisiones en breve, pero de momento ellos ni se han sentado con nosotros. Nos hemos enterado del candidato por la prensa. No han barajado la opción de consensuar nada”.



Con todo, la portavoz ha avanzado que IU “va a poner condiciones” y a “hablar de candidatos o candidatas”, ya que el debate de investidura del próximo lunes “no es como el de después de elecciones”, ya que viene de “una circunstancia sobrevenida que nadie se esperaba”.



“Creo que cuando no gobiernas con mayoría y tienes un socio, tienes que consultar primero,y el PSOE se cree que gobierna con mayoría, pero no es así”, ha alertado.