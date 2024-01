Alfonso Esteban: “Alberto Rojo tiene que decir si está con las víctimas del terrorismo y en contra de acuerdos con los herederos de ETA”

lunes 22 de enero de 2024 , 20:42h

El portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Esteban, ha presentado la moción que llevaran al Pleno del Ayuntamiento, “porque son muchos los vecinos de la ciudad de Guadalajara los que nos exigen a quienes representamos a los partidos constitucionalistas que no blanqueemos a EH Bildu y al entorno de la banda terrorista ETA”.



El grupo popular propone que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara “rechace el dar apoyo a EH Bildu o a cualquier otra fuerza política que no condena, sin fisuras, el terrorismo de ETA e integró a condenados por delitos de sangre en sus listas en las últimas elecciones municipales, para alcanzar el gobierno de la ciudad de Pamplona o de cualquier otro municipio de España.”



Así lo ha explicado hoy ante los medios el portavoz del grupo municipal del PP, Alfonso Esteban, quien ha recordado que el pasado13 de diciembre, en la ciudad de Pamplona, EH Bildu presentó una moción de censura con la que cambió el signo del Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona, que ha pasado a ser gobernado por EH Bildu. “Para que el concejal de EH Bildu, se hiciera con la alcaldía de Pamplona fue necesario el apoyo de Contigo Navarra y también el del Partido Socialista de Navarra. De esta manera, el Partido Socialista, posiblemente preso por los pactos de Gobierno de Pedro Sánchez, apoyó la moción de censura y arrebató la alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona a Unión del Pueblo Navarro y se la entregó a Bildu”, ha señalado Esteban.



“Hay que recordar que parte de los líderes de HB Bildu han sido condenados por delitos de sangre y delitos de terrorismo y que en las pasadas elecciones esta formación integró en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre que formaron parte de la banda terrorista de ETA, y hoy HB Bildu es quien gobierna el Ayuntamiento de Pamplona”, ha insistido Esteban.



El portavoz del PP ha asegurado que, “los ciudadanos en general y los de Guadalajara en particular no entienden este giro del partido socialista, cuando había un gobierno estable en Pamplona, gobernando UPN con apoyo del PP, y no era en absoluto necesario hacer esto”.



Además, Esteban ha recordado que el PP dio su apoyo para que gobernará el partido socialista en Vitoria, “sin pedir nada a cambio, del mismo modo, dimos los votos al Partido Nacionalista Vasco en la Diputación Foral de Guipúzcoa para impedir el gobierno de Bildu”.



La moción que presenta el grupo popular también incluye el apoyo y recuerdo desde el Ayuntamiento de Guadalajara a todas las víctimas del terrorismo, “defenderemos siempre su memoria, dignidad y justicia” y defendemos el acuerdo entre los partidos políticos para alcanzar las mayorías suficientes para gobernar los municipios, siempre que estos acuerdos se hagan entre fuerzas políticas que respetan el Estado de Derecho”.



Por último, en la moción se insta a todos los representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, elegidos por la provincia de Guadalajara, a presentar en ambas Cámaras iniciativas en defensa de los gobiernos constitucionalistas y de condena del terrorismo.



“Cuando hablamos de representantes, estamos hablando del PP, PSOE y VOX, que tienen representación en el Congreso, y también del concejal que tenemos en el Ayuntamiento de Guadalajara que es parlamentario nacional, Alberto Rojo, que de nuevo tiene que posicionarse, y decir si está con las víctimas del terrorismo y en contra de acuerdos con los herederos de la banda terrorista ETA, o se volverá a someter como hizo con la Ley de Amnistía y la investidura de Sánchez”, ha concluido Esteban.