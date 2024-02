Núñez pedirá en las Cortes la modificación de la PAC, un fondo de contingencia para compensar las pérdidas en el campo y la convocatoria de la Mesa Regional del Agua

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de febrero de 2024 , 12:52h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles que en el pleno de las Cortes que se celebrará mañana jueves, pedirá a los grupos parlamentarios de PSOE y VOX que apoyen las medidas que propone de cara a comenzar a paliar la situación por la que pasa el sector primario, medidas como la modificación de la PAC, la creación de un fondo de contingencia para compensar las pérdidas en el campo y la convocatoria de la Mesa Regional del Agua.



De esta forma se ha expresado Núñez en una entrevista en el programa ‘Es la mañana en Albacete’ de esRadio Albacete, en el que ha hecho referencia además a las movilizaciones “históricas” del campo español y castellanomanchego, asegurando que “los agricultores y ganaderos tienen razón porque la situación del campo en toda España es insostenible”. Así el presidente del PP-CLM ha relatado como los altos costes de producción y los bajos precios de venta hacen que las explotaciones no sean ni viables ni rentables.



Sobre los problemas que acucian al campo, Paco Núñez se ha referido a la falta de apoyo económico para compensar las pérdidas que genera la inflación, además del grave problema que está causando la PAC, redactada en términos ecologistas y apoyada tanto por Sánchez como por Page, que propone unos ecoregímenes inviables y que, en nuestra región, están hundiendo a los agricultores y ganaderos.



El PP-CLM dará la batalla en Bruselas, el ministerio y las Cortes



Debido a esta situación, Núñez ha anunciado que va a dar la batalla en el ministerio, donde va a trabajar de la mano del Grupo Parlamentario Popular para elevar al ministro de Agricultura, Luis Planas, las reclamaciones del campo castellanomanchego. Además, ha recordado que, en los próximos días, viajará a Bruselas para trasladar, gracias a una importante agenda de trabajo, la problemática del sector en la región y poder ponerle soluciones.



Sobre el debate que tendrá lugar mañana en las Cortes Regionales, el presidente del PP en la región ha asegurado que, si PSOE y VOX votan a favor de estas propuestas, el mismo viernes se podría comenzar a trabajar para poner solución a los problemas del campo.



Tras esto, Núñez ha relatado brevemente el paquete de medidas que se someterá mañana a la votación en Pleno, un paquete de medidas “muy amplio e importante”, pero que ha resumido en algunas, como la petición de que se rechace por parte del Parlamento y del gobierno de Page la actual PAC, que es ecologista y va a llevar a la ruina al campo. Una PAC que, además, recorta el presupuesto de agricultores y ganaderos y les obliga a llevar a cabo acciones que culminan con la ruina económica de sus negocios. Las Cortes, si se aprueba la propuesta del PP, pedirán a Page que traslade al ministerio la necesidad de modificar la PAC y retirar las medidas ecologistas que incluye.



Otro de los puntos en los que Núñez se ha detenido ha sido el de la petición de un fondo de contingencia económico para compensar las perdidas en el campo como consecuencia de la inflación, que ha provocado la subida de los combustibles, la luz, los fertilizantes, los piensos, los plásticos o la mano de obra. En definitiva, ha provocado que se hayan disparado los costes y que se trabaje a pérdidas. En Castilla-La Mancha, según Núñez, se puede poner en marcha para compensar y como inicio del cumplimento de la Ley de la Cadena Alimentaria.



Además, durante la entrevista en esRadio, el presidente del PP regional ha informado de que mañana también se pedirá la convocatoria de la Mesa Regional del Agua, y que además de convocarla, se presente un calendario que refleje las fechas para implementar las acciones recogidas en el pacto y que Page, todavía, no ha cumplido.



Paco Núñez ha lamentado que Page calificase de histórico el Pacto Regional por el Agua y luego lo metiese en un cajón y no lo llevase a Moncloa. Lejos de eso, se ha dedicado a aprobar una ley para expropiar las tierras a los agricultores de la región cuando la consejería lo decida. Así, ha lamentado la falta de apoyo por parte de los gobiernos socialistas al sector primario, y la necesidad de devolver el sentido común a la política agraria ya que estos trabajadores, no solo son los que hacen que las ciudades coman, sino que asientan población, generan riqueza y garantizan la evolución de los pueblos.