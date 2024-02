Nacho Redondo: “La defensa y protección del sector de la agricultura han sido y serán un objetivo prioritario para el Partido Popular”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 07 de febrero de 2024 , 12:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, ha mostrado hoy su apoyo a las manifestaciones de agricultores a los que “les sobran los motivos para echarse a la calle y defender una profesión que está en los primeros eslabones de la cadena de alimentación del ser humano y que, atravesando una sequía devastadora y enfermedades que se están cebando con la ganadería, no están siendo defendidos por Pedro Sánchez”. Sobre esto, Redondo ha dicho que “Sánchez está más preocupado por mantener su sillón en la Moncloa pactando con un delincuente” y que “Page en Castilla-La Mancha tampoco los está defendiendo porque ya hace cuatro años que los agricultores y ganaderos empezaron a avisar sobre esta situación, que se paró por la pandemia y nadie les ha hecho caso”.



El diputado regional ha querido dejar claro que “el PP apoya, como lo ha hecho siempre, todas las manifestaciones del campo porque siempre hemos estado al lado de los agricultores y ganaderos y los trabajadores del sector primario que constituyen el sector económico más relevante de nuestra región y particularmente de Guadalajara, siendo un pilar básico de nuestro desarrollo y sustento económico y social”. De hecho, “miles de familias viven de la agricultura y de la ganadería de modo directo e indirecto siendo un sector claramente estratégico; por ello, su defensa y protección han sido y serán para el Partido Popular un objetivo prioritario”.



Nacho Redondo se ha referido también a “la falta de inversiones en infraestructuras hidráulicas, la carencia de un Plan Hidrológico Nacional, el encarecimiento de la materia prima, la carga burocrática, la asfixiante presión fiscal o el encarecimiento del combustible” que ponen de manifiesto “lo mal que lo está pasando la gente del campo, a lo que sumamos además una PAC tremendamente restrictiva, que abocan a la ruina y progresiva desaparición del sector”. Por ello, ha subrayado, “tenemos que poner todo el empeño en devolver al campo lo que le corresponde y lo que tanta falta les hace: seguridad jurídica, ayudas, agua, simplificación administrativa, rebaja de impuestos, alivio de la presión fiscal, reforma de la PAC e igualdad de trato frente a países terceros”.



Redondo: “A Bruselas no se va a pactar con un delincuente, se va a defender los derechos de los agricultores y ganaderos”

Por otro lado, Redondo ha puesto de manifiesto que “a Bruselas no se va a pactar con un delincuente, se va a defender los derechos de los agricultores y ganaderos. A Bruselas hay que ir para traer una PAC justa y real para nuestros agricultores”. Así, mientras el Partido Socialista no va a Bruselas a defender la PAC de nuestros agricultores y ganaderos, “el PP de Castilla-La Mancha sí lo va a hacer, con Paco Núñez a la cabeza, para defender una PAC real que se pueda aplicar en Castilla-La Mancha sin imposiciones de sostenibilidad de ningún tipo, porque una PAC ecologista y verde no puede estar supeditada a burocracia en contra de que nuestros agricultores y ganaderos produzcan alimentos para abastecer a la sociedad y puedan vivir dignamente de ello”.



También ha anunciado que “vamos a ir a Bruselas a defender una PAC justa y real para nuestros agricultores y ganaderos de la misma manera que mañana vamos a proponer en el Parlamento regional una serie de iniciativas para poner en marcha soluciones para la agricultura y ganadería en Castilla-La Mancha”. “Queremos que las Cortes de Castilla-La Mancha y el Gobierno regional rechacen la actual PAC porque pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones y vamos a exigir que el presidente de Castilla-La Mancha se reúna con el ministro y le pida los cambios necesarios en la PAC para que se adapte de

verdad a las necesidades del campo”, ha apuntado.



Del mismo modo, “también vamos a solicitar ayudas económicas directas para agricultores y ganaderos que compensen las pérdidas que los elevados costes de producción están generando en las explotaciones de nuestra región y vamos a solicitar que se ponga en marcha la ley de la cadena alimentaria donde se establecen normas para garantizar que los agricultores y productores de alimentos sean tratados justamente en sus relaciones con los intermediarios y los consumidores”. Todo ello con el fin de mejorar la eficacia y la competitividad del sector y lograr así relaciones comerciales justas, ha finalizado Nacho Redondo.