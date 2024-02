Núñez pide en Bruselas la moratoria de la aplicación de la política medioambiental de la PAC para evitar que “se ahogue” a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha

martes 13 de febrero de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido que haya una moratoria en la aplicación de la política medioambiental de la PAC para evitar que “se ahogue” a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.



Así lo ha señalado Núñez desde la Comisión Europea, tras mantener un encuentro con el director general adjunto de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión Europea, Diego Canga, junto al eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido y los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Toledo y de Ciudad Real, Concepción Cedillo y Miguel Ángel Valverde, respectivamente.



El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que los agricultores y ganaderos “no pueden más”, ya que la actual PAC es “consecuencia del pacto verde”, por lo que las estrategias ecologistas “les están arruinando”. Por ello, ha pedido la revisión del Plan Estratégico de la PAC.



Núñez ha recordado que este sector tiene problemas de agua como consecuencia de la sequía y de la falta de un plan hidrológico nacional. “Pedimos también que la Comisión Europea sea capaz de influencia a Sánchez para tener una política de agua como un elemento de riqueza para agricultores y ganaderos”.



Además, articular mecanismos de compensación económica para los altos costes de producción, ya que la agricultura y la ganadería soporta unos costes “del todo punto insostenibles”, por lo que “tenemos que abordar esta cuestión”.



Y para todo esto, ha lamentado, “no contamos con el apoyo del PSOE de Sánchez y de Page”, ya que ellos “redactaron, votaron y defienden la actual PAC con la carga ecologista que tiene”.



Núñez ha recordado que el PSOE de Page votó el pasado jueves en contra del paquete de medidas que propuso el PP para los agricultores y ganaderos. “Los agricultores y ganaderos son nuestra gente, los que mueven nuestra región. Eso es Castilla-La Mancha, la gente que vive de la agricultura y la ganadería y los que desarrollan la actividad agroalimentaria, y que necesitan compromiso y ayuda”.



ZOIDO: EL CAMPO ESTÁ LEVANTADO CON JUSTAS REIVINDICACIONES



Por su parte, el eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que el campo europeo está levantado “con justas reivindicaciones”.



Zoido ha incidido en que las iniciativas planteadas por Paco Núñez en las Cortes regionales y en la Comisión Europea son “avaladas, defendidas y las hace suyas” la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, así como todo el PP Europeo.



“Queremos resolver los problemas de los agricultores y ganaderos”, ha dicho, ya que el PP “no dio su apoyo a la actual PAC porque sabíamos que no iba bien dotada y porque era excesivamente burocrática”, dando “demasiadas competencias al Gobierno nacional de Planas y Ribera, que no están del lado de los agricultores y ganaderos, sino exclusivamente del medio ambiente”.



Zoido ha aseverado que no se puede pedir que el campo tenga una política agrícola verde “si los números que ellos sacan son rojos”.



CEDILLO: AGRICULTORES Y GANADEROS LUCHAN A DIARIO PARA PROPORCIONARNOS LOS ALIMENTOS PARA NUESTRA MESA



De otro lado, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha afirmado que la agricultura y la ganadería “son pilares fundamentales de la economía española” y son los que “luchan a diario por proporcionarnos los alimentos para nuestra mesa”.



“Los políticos tenemos la responsabilidad de garantizar que tengan las condiciones de trabajo necesarias para que sea una actividad rentable y puedan ofrecer un producto competitivo en el mercado”, ha aseverado.



Por ello, ha hecho un llamamiento como presidenta de la Diputación de Toledo, “desde aquí, desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para que los organismos competentes pongan todo lo que esté en su mano para revertir esta situación”.



VALVERDE: LA PAC VA ACOMPAÑADA DE IMPOSICIONES VERDES DE QUE HACEN INSOSTENIBLE AL SECTOR



El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha añadido que los agricultores y ganaderos “no pueden más” por culpa de las imposiciones de los ecoregímenes de la PAC, que hacen “insostenible” cualquier explotación agraria y ganadera.



“La PAC viene acompañada por imposiciones verdes que hacen insostenible al sector de la agricultura y la ganadería”, ha dicho, por lo que en esta visita a Bruselas “vamos a reivindicar lo que venimos haciendo en la Diputación de Ciudad Real”, con una propuesta que salió adelante con los votos del PP.



Valverde ha concluido acusando al PSOE de que está con el pacto verde “que tanto daño hace a los agricultores y ganaderos”.