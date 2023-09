Núñez critica la falta de estrategia del Gobierno socialista para el sector primario y pide actuaciones que eviten la ruina de agricultores y ganaderos

Lamenta que, hace escasos días, el gobierno del PSOE se negase a aprobar en las Cortes ayudas directas para los agricultores afectados por el paso de la DANA por la región y pide además medidas urgentes para salvar la campaña de la vendimia

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 12 de septiembre de 2023 , 12:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado este martes la falta de estrategia del Gobierno socialista para el sector primario, y ha pedido actuaciones y medidas que eviten la ruina de agricultores y ganaderos de la región.



De esta forma se ha expresado Núñez ante los medios en Tomelloso, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con el alcalde de la localidad, Javier Navarro, para tratar asuntos que afectan a este municipio y que reclamará en las Cortes Regionales.



Ante los medios, Núñez se ha preguntado cuál es la estrategia de la Junta para la agricultura y la ganadería de la región, ya que los últimos problemas que han afectado al sector primario, como la viruela ovina, la falta de agua para el ganado, la sequía, el daño de la DANA a las cosechas, o una campaña de vendimia con problemas como los bajos precios o la falta de respuesta de los seguros no han recibido todavía respuesta por parte del Gobierno regional.



A esto, el presidente del PP-CLM ha añadido su temor ante la falta de estrategia del gobierno, añadiendo que, tras esa falta de estrategia hay miles de agricultores y ganaderos que lo están pasando mal. Además, ha resaltado la importancia de estos sectores para la economía castellanomanchega, ya que son uno de los motores principales que nos hacen evolucionar, y que hacen que el resto de actividades económicas funcionen. Por eso, y según Núñez, cuando el campo no tiene un buen año, la región se resiente, por eso echamos de menos una estrategia para el sector primario.



Paco Núñez ha recordado que, hace tan solo unos días, el Gobierno socialista se negaba a poner en marcha ayudas económicas para los agricultores afectados por la DANA, y ha mostrado de nuevo su sorpresa ante la negativa del PSOE de poner en marcha estas medidas que garanticen que agricultores y ganaderos puedan hacer viables sus explotaciones. Pero ha aseverado que, el hecho de que el PSOE se niegue a votar estas ayudas, no hará que el PP-CLM deje de pedirlas.



A esta situación del campo, Núñez ha sumado la incertidumbre que genera la PAC, que el Pacto Nacional por el Agua podría no salir adelante si Feijóo no resulta investido, la ruina de los bajos precios o la falta de respuesta de los seguros y del gobierno ante las situaciones complicadas, algo que provoca que los agricultores y ganaderos “se sientan siempre solos y desamparados”.



Trabajo y reivindicación por las necesidades de Tomelloso



En otro orden de cosas, Paco Núñez ha mostrado su disposición, y la de todo el Grupo Parlamentario Popular a trabajar al pie del cañón y pendiente de lo que necesitan los pueblos. Así, hoy ha compartido con el alcalde de Tomelloso las necesidades de la ciudad y le ha ofrecido los recursos del GPP y el apoyo absoluto para reivindicar los servicios que necesita el municipio.



De esta forma, el responsable del PP en la región ha reivindicado su trabajo intenso por la sanidad en Tomelloso, reivindicando la necesidad de dotar al hospital de los recursos que merece, como es el caso de la UCI. Pero también ha señalado la necesidad de que se finalicen las obras del segundo centro de salud, que están paradas, y ha señalado que unas obras no pueden estar supeditadas a unas fotos electorales, ya que la vida de los tomelloseros no depende ni está circunscrita a una promesa electoral.



Es por ello que Núñez ha hecho referencia a la necesidad de llegar a acuerdos positivos, serios, y a la reivindicación que llevará al parlamento regional con el fin de mejorar las comunicaciones y los servicios de la ciudad y también para recordar las promesas electorales del PSOE para Tomelloso, con el fin de que se cumplan y se materialicen porque, si no, según ha expresado, “dejarán a ese partido en mal lugar”.



Por último, el presidente del PP-CLM ha indicado que llevará, con la mejor de las voluntades y el mejor talante, estos acuerdos a las Cortes, con el fin de llegar a acuerdos con el PSOE “por el bien de Tomelloso”, para que haya un plan de acción conjunta entre el Ayuntamiento y la Junta y se tenga sensibilidad con una de las diez ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, sin duda un lugar estratégico de generación económica.