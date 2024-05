Detenido por provocar un incendio en el convento de las Concepcionistas en Cuenca

viernes 03 de mayo de 2024 , 14:26h

Un ciudadano ha sido detenido tras provocar un incendio en el convento de las Concepcionistas de la Puerta de Valencia en Cuenca, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.



El incidente se ha producido en torno a las 8.00 horas y los vecinos de la zona han retenido a la persona responsable del ataque hasta que han llegado los agentes.



Los policías han apagado las llamas con extintores hasta que han llegado los bomberos. El incendio solo ha afectado a la puerta y ha sido apagado antes de que se extendiera en el interior del templo. Los bomberos trabajan ahora en el apuntalamiento del inmueble y la evacuación del humo.



No se han producido daños personales, aunque sí son visibles los efectos del fuego sobre la portada de este edificio del siglo XVI, de estilo barroco y declarado Bien de Interés Cultural.



Cuando termine la labor de los bomberos se podrá determinar con mayor exactitud los daños provocados por el autor del incendio.



Aunque el fuego no ha llegado a sobrepasar el portal del convento, el humo sí que ha dejado su marca de suciedad en el interior y las labores de limpieza han obligado a suspender la función religiosa que una hermandad tenía previsto celebrar allí este viernes.



El Obispado de Cuenca lamenta el incendio provocado por esta persona y se pone a disposición de lo que puedan necesitar. "Nos sentimos más cerca que nunca de las Madres Concepcionistas Franciscanas".



Por su parte, el alcalde, Darío Dolz, ha iniciado ya las gestiones para ayudar a través del Consorcio de la Ciudad de Cuenca a la recuperación de la fachada y de los elementos dañados en el incendio.



Así lo ha anunciado Dolz tras la visita que ha hecho a este espacio, en el que se ha interesado principalmente por el estado de las hermanas de esta congregación, quienes “estaban bien, me lo han trasladado porque he estado un rato departiendo con ellas”, ha señalado.



Dolz ha añadido entonces que “vamos a ver cómo recuperamos a través del Consorcio, lo antes posible, este espacio tan emblemático para la ciudad”.



El presunto autor de los hechos ha protagonizado con anterioridad otros incidentes en la ciudad.