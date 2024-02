Agricultores ralentizan tráfico entre Guadalajara y Marchamalo y las columnas de Molina y Sigüenza llegan a Alcolea

miércoles 07 de febrero de 2024

Las protestas del campo en Guadalajara han sacado a los agricultores y ganaderos al Poligono del Henares entre Guadalajara capital y Marchamalo, donde se han reunido unos cuarenta trabajadores del sector con sus tractores y furgonetas, en el caso de los ganaderos, para exigir mejoras y protestar por la situación que atraviesan.



No han cortados carreteras pero sí están ralentizado la circulación por la carretera de Yunquera de Henares y a la altura de la Ronda Norte y en el trayecto hacia Guadalajara.



En esta protesta hay tractoristas de las comarcas de la Campiña y la Alcarria y algunos de la zona de Jadraque, fundamentalmente. Todos ellos salieron de madrugada de sus casas y la idea es terminar esta concentración en el aparcamiento que les han cedido desde Asaja donde poder aparcar.



“Solo queremos que se nos vea y gritar alto y claro que estamos disconformes con toda la burocracia que nos exigen”, señala uno de los agricultores, para quien no tiene ningún sentido que ahora se les exija un ingeniero agrónomo para cada papeleo. “Eso siempre es pasar por caja”, abunda preocupado por los elevados costes que se ven obligados a soportar.



Este agricultor pertenece a la Plataforma en Defensa del Campo y aunque ha señalado que desde la plataforma apoyan esta movilización, ha dejado claro que se trata de una protesta a título individual porque están “hartos”.



“Nuestra idea no es cortar ninguna carretera y colapsar Guadalajara sino que se nos vea porque cada día tenemos más problemas que se traducen en que cada vez entran más productos de fuera que llevan 20 años prohibidos en España por cancerígenos”, abunda este agricultor, para quien esto no tiene sentido.



No están en desacuerdo en que en España sea cada vez más estricta la normativa si es por el bien de la salud de las personas pero “no puede ser que nosotros tengamos unas normas y quienes vienen de fuera tengan otra”, ha subrayado. Unas movilizaciones que han generado algún corte puntual que ha durado poco tiempo al intervenir la Guardia Civil.



200 TRACTORES EN ALCOLEA



De su lado, las protestas convocadas al este de la provincia han confluido en la localidad de Alcolea del Pinar.



En concreto, son 200 los tractores que se han dado cita en esta localidad, procedentes de un total de dos columnas, desde la localidad de Molina de Aragón y desde Sigüenza.