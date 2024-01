Nacho Redondo: “Es urgente una reforma del modelo de financiación para no seguir perdiendo 1.000 millones de euros al año en nuestra región”

El diputado regional del PP por Guadalajara lamenta que, mientras Castilla-La Mancha está en desventaja, “Sánchez aprueba decretos a cambio de blindar la ley de amnistía provocando más desigualdad entre territorios”

viernes 12 de enero de 2024 , 13:15h

El diputado regional del Partido Popular por Guadalajara, Nacho Redondo, se ha referido hoy en rueda de prensa al resultado del Informe de Competitividad Regional que ofrece el nivel competitivo de las 17 comunidades autónomas aportando un diagnóstico del bienestar económico y social de las mismas.



En este sentido, “nuestra comunidad autónoma, Castilla-La Mancha, continúa en los últimos puestos de este índice, en concreto en el puesto 13 de 17”, ha lamentado Redondo ligando la competitividad territorial al “nivel de bienestar social y la creación de oportunidades para las empresas, productividad, adaptación a los cambios tecnológicos, acceso a infraestructuras y eficiencia”. Así, “se concluye que hay un desigual nivel de formación, dotación de infraestructuras, eficiencia empresarial o desequilibrios fiscales derivados de los problemas de financiación autonómica”. Es decir, “si Castilla-La Mancha está en el puesto 13 de todo esto será por algo, lo que claramente nos sitúa en una posición de clara debilidad, estando en el grupo de competitividad baja”, ha indicado el diputado regional.



Y mientras tanto, en el Congreso, como sucedió el miércoles, “Sánchez consigue sacar adelante los decretos conocidos como ómnibus y anticrisis a cambio de blindar la ley de amnistía, provocar que las empresas que se fueron vuelvan a Cataluña o que se publiquen las balanzas fiscales”, ha manifestado Nacho Redondo asegurando que “claramente, estamos en desventaja con otras regiones y las concesiones del morador de la atalaya de la Moncloa van a provocar que nuestra posición competitiva y la desigualdad entre territorios se agrande aún más”. En todo esto, no hay que olvidar que “el diputado nacional por Guadalajara, Alberto Rojo, está apoyando esta deriva desigualitaria y perjudicial para todos los castellanomanchegos, haciendo una región más pobre y con más dificultades para prestar servicios”.



Page sigue haciendo lo contrario de lo que dice



El diputado regional del PP ha explicado, además, que “cuanto más dinero se vaya a destinar a pagar los pactos con Puigdemont, menos dinero habrá aquí para evitar los colapsos sanitarios, para que no se pase frío en los colegios, para las residencias de nuestros mayores o para crear más empleo o ayudar a los autónomos y empresas”. Parafraseando al mismo Sr. Page, ha apuntado, “no hay que naturalizar el intento de extorsión a empresas por parte del independentismo, diciendo que no lo va a consentir, pero sí lo está consistiendo a través de los ocho diputados de Castilla-La Mancha que votan a favor de todas estas trampas del morador de la atalaya de la Moncloa para perpetuarse en el poder, incluido el Sr. Rojo”. “Y siguen sorprendiendo las declaraciones del presidente García Page estando en contra de todo lo que se hace desde esa atalaya monclovita y luego somete los votos de los diputados nacionales a Puigdemont en vez de defender su promesa de defender a Castilla-La Mancha”, ha recordado Redondo explicando que “en Castilla-La Mancha sufrimos una enorme falta de recursos humanos, de servicios y de infraestructuras judiciales, y Page y sus diputados nacionales dan 6,2 millones de euros para la justica catalana”. “¿Qué piensan los socialistas cuando su presidente privilegia a un partido y a una comunidad? ¿Todo esto es progresista? La ambición desatada de una persona está traicionando la historia ideológica del Partido Socialista”, ha dicho Redondo.



“Con sus votos están negando que los castellanomanchegos tengamos un beneficio económico directo como ya planteó el PP referente a deflactar la tarifa del IRPF en su tramo autonómico para las rentas inferiores a 40.000 euros o como reconsiderar la subida del IVA del gas y la luz”, ha añadido.



Ante todo esto, ha enfatizado Redondo, “es necesario que el gobierno de España ponga en marcha una reforma del modelo de financiación autonómica y que el presidente García Page reconsidere su postura para no seguir perdiendo los 1000 millones de euros que con el actual sistema dejamos de ingresar anualmente y que con las cesiones será todavía más dañino”.



Situación convulsa en la sanidad de Guadalajara



Por último, el diputado regional del PP ha querido hacer mención a la situación de la sanidad en la región y, en concreto, en Guadalajara donde “estamos atravesando un momento convulso por consecuencia de la gripe y el COVID”, entre otras cuestiones. “Estamos sufriendo el colapso en las urgencias de toda la región, y también en Guadalajara, donde patologías que se pueden atender en los centros de salud, están colapsando las urgencias por la falta de previsión del SESCAM”, ha dicho Nacho Redondo. Además, ha añadido, que “es curioso cómo no hace mucho el consejero de Sanidad comentó en las Cortes Regionales que profesionales de la salud de otras comunidades se pelean por venirse a Castilla-La Mancha, pero lo cierto es que no ha habido personal para haber solventado el problema de las urgencias en estos momentos de frío y tampoco se ha dotado de más médicos a la zona de Sigüenza que sigue estando bajo mínimos, o en el caso de Fontanar y Yunquera llevan sin pediatra desde el pasado 9 de noviembre”.