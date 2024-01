Núñez insta a Page a mejorar la vida de los castellanomanchegos como hacen las regiones del PP: Educación gratuita de 0 a 3 años, luchar contra las listas de espera y suprimir sucesiones y donaciones

Recoge las palabras de Feijóo que aluden a Page: “Lo que conviene a todos es practicar lo que predicamos porque los dobles mensajes no valen”

lunes 15 de enero de 2024 , 18:21h

El presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Castilla-La Mancha pierde oportunidades sin un Gobierno del PP a la cabeza, al tiempo que ha instado a Emiliano García-Page a mejorar la vida de los castellanomanchegos “como hacen las regiones del PP” con medidas como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, un plan de choque contra las listas de espera sanitarias o la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.



Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha

defendido que “Page es un político sin palabra, que no cumple aquello que dice y un falso profeta que ya no es útil para el conjunto de los castellanomanchegos”.



Tras un encuentro este fin de semana junto a otros presidentes autonómicos reunidos en La Coruña, Núñez ha podido constatar que “España vive una encrucijada democrática e institucional de enorme preocupación. La calidad de nuestra democracia está amenazada por el PSOE dirigido por Sánchez”, y ha remarcado, “apoyado con sus votos por todos los dirigentes socialistas, como Emiliano García-Page y sus diputados que están permitiendo un desmembramiento institucional que empieza a ser alarmante”.



En Galicia, además, en palabras de Núñez, también ha confirmado como Castilla-La Mancha está perdiendo oportunidades “por culpa de un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias, lo que significa que ya no es útil para la región”.



“Ayer escuchaba a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, hablar de que en estos 6 primeros meses se han suprimido todos los impuestos de sucesiones y donaciones. O como en la Comunidad Valenciana, con Mazón a la cabeza, se ha puesto en marcha un plan de choque contra las listas de espera y las han reducido un 52%. Y el presidente Rueda, en Galicia, ha implantado la gratuidad en la educación de 0 a 3 años, muy prometida por García-Page en esta tierra, pero rechazada incluso hace unas semanas en una propuesta que planteó el PP en el Pleno de Presupuestos”, ha añadido.



Asimismo, el presidente regional del PP-CLM ha lamentado que mientras vemos ejemplos en otras autonomías de “buena gestión, de rigor, de eficacia, de pensar en los ciudadanos”, en Castilla-La Mancha lo que vemos son: “listas de espera disparadas, el mayor índice de infecciones respiratorias de la sanidad de todo el país, una baja competitividad y rendimiento empresarial, una inflación desbocada, la más alta del país, y “Page se ha ido a China”.



Paco Núñez ha hecho énfasis en que España y Castilla-La Mancha “necesitan políticos que cumplan su palabra”. Sin embargo, “tenemos un presidente del Gobierno que nunca dice la verdad y ha normalizado la mentira”.



En ese sentido, ha recordado que la pasada semana Sánchez cedió las competencias de inmigración a Cataluña y después, en una entrevista dijo: “que era mentira”. Mientras Junts hace público que tiene un acuerdo firmado por el que va a obtener las competencias de inmigración, “que ya también reclama el País Vasco”.



“Tenemos la desgracia de tener un presidente en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que anuncia mucho pero que cuando llega la hora de votar nunca da coherencia a sus palabras con el voto”, ha expresado.



“Lo que conviene a todos es practicar lo que predicamos porque los dobles mensajes no valen”, así se refirió el presidente Feijóo el pasado sábado en Toledo, aludiendo a Castilla-La Mancha. Palabras que ha tomado Núñez para remarcar que lo que demuestran es que “España y Castilla-La Mancha viven un doble drama de un presidente que no cumple aquello que anuncia, que niega aquello que hace efectivo con su voto y que trata de utilizar como herramienta política la mentira y la confusión”. Algo que, según Núñez, “es muy grave para la calidad democrática de nuestro país y para la importancia que debe tener la política”.



Desde el Partido Popular han subrayado que seguirán trabajando en la búsqueda de soluciones y en la lucha permanente de Castilla-La Mancha. Con un claro objetivo de “reforzar nuestra democracia para que prevalezca nuestro sistema democrático y constitucional, y para que el futuro en libertad y en igualdad de los españoles, no se vea atacado por acuerdos políticos puntuales que solamente benefician a unos pocos y determinados partidos políticos frente al conjunto de la ciudadanía”.