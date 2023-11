El Alba vence al Real Zaragoza con un gol de Quiles en el último minuto (1-0)

Y cuando la grada ya estaba exhausta de gritar ‘uy’ llegó el estallido. Quiles, en su lugar favorito, hizo una jugada magnífica con una resolución a la altura. Era el minuto 90. Porque así tenía que ser.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 26 de noviembre de 2023 , 08:26h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El encuentro, marcado por la intensidad y el dominio local, culminó con un dramático gol de Quiles en el último minuto, proporcionando una victoria crucial al Albacete por 1-0. Este resultado pone fin a una larga espera de ocho jornadas sin victorias para el equipo manchego, mientras que el Zaragoza continúa su mala racha, extendiéndola a ocho partidos sin triunfos.



El Albacete Balompié, jugando en casa, demostró su superioridad a lo largo del partido. La primera mitad fue intensa pero sin goles, marcada por las lesiones de Lecoeuche y Carlos Isaac, lo que obligó a ambos equipos a realizar cambios tempranos​​​​. El Albacete dominó en oportunidades, pero no logró concretar en el marcador, con ocasiones claras falladas por Dani Escriche y Higinio​​​​.



Tras el descanso, el equipo manchego siguió presionando con un buen centro de Julio Alonso que Agus Medina no pudo convertir en gol. A pesar del dominio local, el Zaragoza se mantenía firme en defensa, pero sin lograr una presencia significativa en ataque. Los intentos tardíos del Zaragoza, con disparos de Bermejo y Germán Valera, fueron neutralizados por el portero del Albacete, Bernabé​​​​​​.



El momento decisivo llegó en el minuto 89, cuando Quiles aprovechó un contragolpe para marcar el único gol del partido, desatando la alegría en las gradas del Carlos Belmonte. Su habilidad para superar a la defensa zaragozana y su preciso disparo dejaron sin opciones al portero Rebollo, sellando la victoria para el Albacete​​​​​​.



El Real Zaragoza, bajo la nueva dirección de Julio Velázquez, no logró mejorar su rendimiento. A pesar de algunas transformaciones en la alineación, el equipo aragonés no pudo generar un juego ofensivo efectivo, quedando evidente la necesidad de un cambio más profundo para revertir su mala racha actual​​​​.



El partido, correspondiente a la jornada 17 de la Liga Hypermotion, se disputó ante una concurrencia de 10571 espectadores, con una modesta presencia de seguidores del Zaragoza y cuyo su apoyo no fue suficiente para cambiar el resultado final​​. Con esta victoria, el Albacete Balompié gana confianza y puntos valiosos en la clasificación, mientras que el Real Zaragoza sigue buscando un camino para salir de su difícil situación.



Rubén Albés: “Esta victoria ha sido una liberación”.-



El técnico del Albacete Balompié, Rubén Albés, ha atendido a los medios al término del partido en sala de prensa. El gallego ha iniciado su discurso apuntando que su equipo “llevaba unas semanas con un buen nivel y merecíamos ganar”. “Antes no fuimos capaces de ganar y solo empatar, pero hoy ante un gran equipo como el Zaragoza, hemos logrado sacar el partido. Hemos sido mejores que el rival y hemos tenido más ocasiones. Esta victoria, al final, ha sido una liberación y una recompensa al trabajo, no solo de hoy, sino también del resto de semanas”.



El entrenador ha continuado explicando que “todo el mundo que ha salido ha estado de diez y creo que hemos hecho un buen partido”. “Solo hemos concedido un tiro, el de Bermejo, y es complicado ser mejor que un equipo como el Zaragoza con esos jugadores. El equipo está muy bien y merecíamos ganar”.



Posteriormente, ha indicado que “lo que no tiene explicación “son las ocasiones que se han fallado”. “Unas veces estás más acertado y otras pues no es así. Es positivo generar muchas ocasiones y hoy también lo hemos hecho, pero no hemos marcado hasta prácticamente el último momento”.



Igualmente ha señalado que “hemos estado muy sólidos y no hemos concedido ocasiones”. “En definitiva, el equipo ha sido muy superior, pero no solo hoy, también el día del Elche, Eibar y contra el Cartagena porque hicimos muy buenos minutos. Hoy, salvo 10 minutos, el equipo ha sido muy superior”. Por último ha comentado que la afición “siente cómo se entrega el equipo y como juega al fútbol, por eso, a mis jugadores, como entrenador, no puedo reprocharles cómo jugamos al fútbol. La pena era los resultados, pero no podía reprocharles su fútbol”.