Albés: "Ha sido un día desgraciado"

domingo 17 de diciembre de 2023 , 13:46h

Contrariado. Así se presentó Rubén Albés ante los medios de comunicación una vez concluyó el partido en Anduva. “Ha sido un día desgraciado. Desde la lesión, desde errores groseros. A partir de ahí ha sido un partido igualado en general. Hemos tenido ocasiones ante un equipo que jugaba en casa, que es bueno como local y tiene jugadores con talento. Han acertado más y no han cometido errores graves".

El técnico albacetista giró la explicación del partido alrededor de ese error de Djetei que cambió el guion de lo sucedido. “A veces cometes errores graves y cuando los cometes, los cometes. Ha sido un partido igualado fuera de casa ante un buen rival que compite bien y tampoco tengo mucha más explicación a lo que ha pasado”, indicó.

Sobre el primer gol del Mirandés, analizó: “Es un pase en el que no da a la pelota. Es un error técnico porque puede ocurrir algún día. Como le pasó a Glauder un día. No hay presión. No hay nada. Todo el mundo se equivoca. Son mis futbolistas. El próximo día les daremos confianza para que no se equivoquen. Vienen de hacer grandes partidos las parejas de centrales y hoy han cometido un error grave fuera de casa y es complicado darle la vuelta al partido. Tampoco hemos tenido el acierto en el otro lado que hemos tenido otros días. Claro que mis jugadores salen concentrados y quieren hacerlo bien. El más fastidiado es Djetei. No quería cometer un error como ese. No tiene nada que ver con la estructura de salida de balón ni nada”, agregó.

Albés habló sobre cómo estaba su futbolista. “Está fastidiado. Siente lo ocurrido. Quiere ayudar al equipo, se responsabiliza de lo que ha hecho y para eso estamos el resto del equipo, el entrenador y el resto del mundo para ayudarle y pensar que el próximo partido va a hacerlo bien. No voy a ser yo quien autodestruya a mi equipo y a mis futbolistas”.

La derrota en Anduva supone un frenazo al evidente ascenso que estaba teniendo el Alba en puntos y sensaciones. “El equipo estaba levantando el vuelo. Llevábamos un tiempo haciendo partidos a un nivel bastante alto. Hoy no ha sido un partido a nivel bastante alto, pero sí igualado ante un buen rival. Los rivales juegan, plantean partidos, se han encontrado con esa acción que cambia un poco el partido porque hasta ese momento no habían tenido ocasiones. A partir de ahí cambia y no fuimos capaces de encontrar la manera de generarles mucho. Ellos es cierto que con ese bloque tan bajo, acumulando a tanta gente bajo palos, lo dificultaba y tenían esos contragolpes de larga distancia. Es un equipo difícil de mantenerlo encerrado porque tiene jugadores arriba que tienen velocidad y verticalidad desde distancias tan largas.

Se refirió al cambio de Álvaro. “Tendrá una pequeña rotura ya veremos qué pasa”. Y acabó destacando el esfuerzo del equipo. “Corazón pone siempre porque el equipo tiene corazón. Hemos tenido ocasiones. Ha pasado alguna ocasión cerca del poste que nos hubiese podido meter en el partido”.