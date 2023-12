La Diputación se opone a catorce enmiendas de VOX a los presupuestos para mejorar la vida de los vecinos de Guadalajara

La formación presentó también una enmienda a la totalidad de los presupuestos 2024 aprobados por el equipo de Gobierno del PSOE

jueves 14 de diciembre de 2023 , 13:59h

Este jueves se ha celebrado el pleno extraordinario para debatir los presupuestos de 2024 en la Diputación Provincial de Guadalajara. Unos presupuestos que se han aprobado con el apoyo en solitario del equipo de Gobierno formado por el PSOE. El Grupo Político VOX ha votado en contra, presentado enmienda a la totalidad de los presupuestos y catorce parciales que no han sido incluidas en el borrador definitivo.



El portavoz de VOX en Diputación, José Luis Arcángel ha mostrado el rechazo frontal de su grupo a los presupuestos asegurando que: “Nos enfrentamos a una propuesta que, desde nuestra perspectiva, carece de la prudencia financiera necesaria y plantea interrogantes significativos sobre la seguridad jurídica y la estabilidad presupuestaria”. También ha expresado su preocupación “por las nuevas tasas de los consorcios provinciales de bomberos y residuos. Consideramos que estas tasas representan una subida encubierta que afectará a los ayuntamientos de la provincia”.



“Debemos creer que esas transferencias del estado llegarán a nuestras cuentas. Ojalá sea así y no haya que tirar de ese fondo de contingencia que ustedes han hecho crecer desde los 68.000 euros de este año hasta los 3,8 millones de euros del 2024. Creo que es la prueba de que hasta a ustedes les entran dudas. Si nuestro presidente se llamara Josep Luis y fuera alcalde de Figueras, yo no tendría ninguna duda con Sánchez. Pero para desgracia de los guadalajareños, para el Gobierno de España somos ciudadanos de segunda” concluyó el también edil en Cabanillas del Campo.



Ante la previsión de que los presupuestos salieran adelante con el apoyo de la mayoría socialista, VOX también presentó catorce enmiendas parciales. Entre ellas destacaban:



• Ayuda para subvencionar las rutas de reparto de productos alimenticios básicos en los municipios de la provincia.



• Ayudas ganaderos de extensivo que enfrentan la amenaza constante de los lobos en la Sierra Norte y en cada vez más zonas de la provincia.



• Creación del Premio Pedro Páez para Trabajos de Investigación para fomentar la investigación sobre personajes ligados a la provincia.



Unas enmiendas que fueron rechazadas por los catorce diputados del PSOE. El Grupo VOX también apoyó las dos enmiendas parciales del Grupo Popular para fomento de la cultura taurina y apoyo a la mujer rural.