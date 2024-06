VOX reclama una TARJETA SANITARIA ÚNICA que permita a los vecinos de Castilla La Mancha ser atendidos en Madrid

Iván Sánchez exige respuestas a las demandas de los castellanomanchegos limítrofes con Madrid para evitar que tengan que desplazarse hasta Toledo “cuando tienen hospitales madrileños a 15 kilómetros”

viernes 21 de junio de 2024 , 17:38h

El diputado regional y portavoz del grupo parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha participado en una jornada formativa sobre Sanidad en el Congreso de los Diputados a lo largo de la mañana de hoy, tras la cual ha exigido una tarjeta sanitaria única para mejorar la atención a los vecinos de las localidades castellanomanchegas limítrofes con Madrid.



Iván Sánchez ha explicado que "desde mi domicilio en la provincia de Guadalajara hasta Madrid he tardado poco más de media hora en coche y he pasado por varios municipios madrileños con importantes centros sanitarios de referencia que pueden responder de manera rápida y ágil a las demandas de los pacientes de los municipios castellanomanchegos limítrofes”.



En este sentido, ha mencionado que “he pasado por Alcalá de Henares, por Torrejón de Ardoz, por Coslada y por un importante número de centros asistenciales en los que me podrían haber atendido si tuviéramos una tarjeta sanitaria que igualara a los vecinos de ambas regiones”.



Por ello ha subrayado la necesidad de priorizar la rapidez de atención y la comodidad de los pacientes, “quienes no entienden por qué un vecino de Illescas tiene que viajar durante 40 kilómetros hasta el hospital de Toledo cuando a 15 kilómetros tienen un centro asistencial en Parla”.



Sánchez ha recordado que en materia de Sanidad debe primar la eficiencia y el bienestar de los pacientes. "Es incomprensible que se les obligue a realizar largos desplazamientos, cuando en realidad, se dispone de infraestructuras sanitarias más cercanas y accesibles", ha afirmado.



Por todo ello, el portavoz de VOX ha señalado que "es fundamental garantizar una atención sanitaria de calidad y cercana para todos los españoles, independientemente de su localidad de nacimiento o residencia", ha concluido.