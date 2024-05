VOX pide garantizar agua en cantidad y calidad para Guadalajara con un Plan Nacional del Agua

El Grupo Provincial VOX considera poco ambiciosos los objetivos de las alegaciones socialistas a las reglas de explotación del Trasvase

REDACCION

jueves 02 de mayo de 2024 , 19:51h

Este martes se ha celebrado un pleno extraordinario en la Diputación Provincial de Guadalajara. Durante el mismo el equipo de Gobierno del PSOE ha dado a conocer sus alegaciones a las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. “La solución no es cerrar el grifo para conformarnos con una lámina estable de entre el 40 y el 60% en los embalses de cabecera. Debemos marcarnos objetivos más ambiciosos ¿Por qué no aspirar a que Entrepeñas esté siempre en el 80% de su capacidad?” ha preguntado a los diputados socialistas el portavoz de VOX en Diputación, José Luis Arcángel.



Durante el debate desde el Grupo Político VOX han asegurado que: “Estamos por la labor de buscar puntos de consenso entre regiones y coincidimos con los grupos provinciales del PSOE y PP en que hay un problema de agua en Guadalajara. Pero para nada coincidimos en las soluciones que propone el PSOE en esta moción para solventarlo”.



Desde la formación se apuesta por un Plan Nacional del Agua ya que “creemos que la única solución posible para garantizar el agua en Guadalajara y en el Tajo, es garantizarla en el conjunto del país. El agua es un derecho que debe estar garantizado en cantidad y calidad suficiente para todos los españoles, y por tanto para todos los guadalajareños”.



Arcángel ha criticado que, con la apertura de este plazo de alegaciones, “la única solución que ofrece hoy en día el Gobierno de España es convertir este problema en una suerte de Juegos del Hambre entre territorios vecinos para luchar por el agua”. “No vamos a dar ni un paso atrás en nuestra convicción y ojalá pronto se den cuenta, como ya han hecho en otras ocasiones, que la única solución posible es la que pide VOX, un Plan Nacional del Agua”, ha concluido el portavoz del Grupo VOX en Diputación.



Propuesta alternativa



Durante el pleno, desde VOX se ha ofrecido una propuesta alternativa que no ha sido tenida en cuenta por el Grupo Socialista, proponente de la moción. En ella se decía lo siguiente:



Primero. - La Diputación Provincial de Guadalajara insta al Gobierno de España al diseño y aplicación de un nuevo Plan Nacional del Agua que, bajo los principios de solidaridad y bien común, garantice el abastecimiento de agua a la provincia de Guadalajara, así como al resto de Castilla-La Mancha y a todos los españoles con independencia de donde residan. Poniendo fin así a la guerra del agua entre regiones para combatir con efectividad los episodios de sequía y riadas mediante la interconexión de cuencas.



Segundo. - Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a realizar un plan estratégico de mejora de las cadenas de distribución hídrica, para paliar las actuales pérdidas de agua durante todo el proceso de tratamiento, almacenamiento y suministro.



Tercero. - Instar al Gobierno de España y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a dentro de sus competencias, facilitar la inversión en las infraestructuras hidráulicas necesarias para mejorar la gestión del agua, la interconexión de cuencas y la generación eléctrica.



Cuarto. - Instar al Gobierno de España a que emplee el instrumento del artículo 92 de la Constitución Española para consultar a los españoles si quieren un Plan Nacional del Agua que garantice que todos puedan acceder al agua en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.