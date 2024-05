PSOE y PP se oponen a no aumentar el gasto electoral en más de un millón de euros como proponía VOX en la Diputación de Guadalajara

viernes 17 de mayo de 2024 , 12:33h

Las próximas elecciones regionales de 2027 costarán a los guadalajareños entre millón y millón y medio de euros más. Un dinero que irá a parar a los partidos políticos en función de los votos que obtengan. Este viernes en la Diputación de Guadalajara, VOX ha pedido sin éxito a PSOE y PP que se opongan a esta decisión acordada por sus grupos parlamentarios en Toledo.

“El acuerdo supone incrementar las cantidades que reciben los partidos políticos por cada diputado que obtienen de 9.015 euros a 15.228. También cada voto obtenido pasará de 42 céntimos de euro a 73. A todo esto, hay que sumar que sus grupos parlamentarios en Toledo están negociando para elevar el número total de diputados regionales de los 33 actuales, a 59”, ha detallado a PSOE y PP el portavoz de VOX en Diputación, José Luis Arcángel.

Hoy unas elecciones en Castilla-La Mancha cuestan a los bolsillos de los contribuyentes 1.574.927,46 euros y con esta nueva ley les va a costar 2.693.234,02 euros. Supone un incremento de 1.118.306,56 euros, y en el caso de aumentar a 59 diputados el parlamento serán otros 395.928 euros más, prácticamente el doble del coste actual.

Durante el debate desde el Grupo Político VOX han asegurado que: “Ya saben que nuestro partido no está favor del gasto político innecesario. Los partidos al igual que sindicatos o patronales, deben financiarse con las cuotas de sus socios o afiliados”.

“Absténganse, dejen que la moción prospere y así podrán decir a sus vecinos que ustedes no están de acuerdo con lo que se ha hecho en Toledo, y que no son cómplices de ese aumento de gasto electoral innecesario”, ha recordado Arcángel a los otros dos grupos. Una abstención, que no llegó, y que hubiera sido suficiente para que saliera adelante la moción.

Apoyo a la tauromaquia

Durante el pleno, se ha debatido también una moción del grupo popular para crear un premio provincial taurino. Desde VOX se ha apoyado la propuesta y se ha puesto sobre la mesa que “VOX es el único partido que apoya sin fisuras a la tauromaquia en todos y cada uno de los rincones de España. Algo que no ocurre con PP y PSOE que, sí defienden los toros en nuestra provincia, pero no pueden decir lo mismo en otros puntos del país”.

“Un premio más o un premio menos, no va a cambiar la existencia de algo que es universal y que trasciende a todos nosotros. Cuando nacimos los que estamos aquí sentados, ya existía la tauromaquia, y dejaremos este mundo y la tauromaquia seguirá existiendo”, ha concluido José Luis Arcángel.