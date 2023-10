VOX pide en la Diputación de Guadalajara que Sánchez deje de aprovecharse de la lealtad a España de los guadalajareños

viernes 20 de octubre de 2023

El pleno ordinario celebrado este jueves en la Diputación de Guadalajara ha contado con siete puntos del orden del día. Los dos primeros, relativos al día a día de Guadalajara, han contado con el apoyo de los diputados de VOX. Después de los temas de índole provincial, se han debatido varias propuestas relativas a asuntos supraprovinciales que ha presentado el Grupo Popular.



El debate más intenso llegó en la posible tramitación de una Ley de Amnistía, para perdonar a los responsables del intento de golpe por parte de los políticos separatistas de Cataluña en 2017. El portavoz de VOX en Diputación, José Luis Arcángel recordó al PSOE que “les gusta mucho hablar de igualdad, pero sólo entre hombres y mujeres. La igualdad entre guadalajareños y gerundenses o alaveses, ya si eso la dejamos para otro momento. Nosotros queremos igualdad para todos los españoles independientemente de dónde vivan o de su sexo u orientación sexual. No queremos que haya españoles de primera y españoles de segunda. Creemos que ya basta de aprovecharse de la lealtad a España de los guadalajareños”.



Arcángel aseguró que: “Esta amnistía es la mayor imagen de corrupción posible. Se trata de un político amnistiando a otro político, a cambio de sus votos para mantenerse en el poder. No se me ocurre un mayor acto de corrupción, y además hacerlo a la vista de todo el mundo, sin ningún atisbo de vergüenza”.



El también concejal de Cabanillas del Campo, recordó al Partido Popular lo hipócrita de esta moción viniendo de la dirección nacional de su formación. “Si Núñez Feijoó hubiera conseguido el apoyo del partido de Puigdemont para su investidura, ¿Juntos por Cataluña sería un partido respetado y respetable? Porque les recuerdo que Esteban González Pons ha estado este verano negociando ese apoyo. Incluso llegó a decir que se trata de un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, concluyó.



VOX alerta de que la falta de médicos va a ir a más



El diputado Víctor Morejón, médico de atención primaria, fue el encargado de defender la postura de VOX en la moción del PP para demandar la mejora de la asistencia primaria en la zona de Sigüenza. Pidió que “por una vez se dejaran a un lado las ideologías políticas y se buscaran puntos de encuentro con el objetivo común de mejorar la vida de los guadalajareños”. “El problema de la sanidad en nuestra región viene de lejos y es un problema de gestión. Presumen de inversiones económicas muy importantes en la sanidad pero no se traducen en una mejoría de la atención”, aseguró el también concejal de la capital.