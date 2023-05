Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Abascal en Guadalajara ante 2.000 personas : "El señor Page es tan cómplice de lo que ocurre con Bildu como lo es Sánchez. Son el mismo PSOE"

sábado 20 de mayo de 2023 , 15:40h

En la concurrida Plaza de Santo Domingo, ante unas 2.000 personas, el presidente de VOX, Santiago Abascal, ha cargado de forma rotunda contra el cinismo de los socialistas como Emiliano García Page, que hacen que están en desacuerdo con Sánchez para luego aplicar las mismas políticas.



«Vivimos una política presidida por la mentira. Y aquí [Castilla La Mancha] hay un señor que vive de hacer como que no es como el otro. Tiene unas diferencias calculadas con Sánchez; hace como que le molestan algunas cosas: de Bildu dice otra cosa, de la caza, otra, y al final no es más que un cómplice de las políticas de Sánchez. El Partido Socialista de Castilla La Mancha es lo mismo que el PSOE; es absolutamente cómplice de lo que está pasando en España y en Castilla La Mancha».



«El señor Page -ha insistido Abascal- es tan cómplice de Bildu como el señor Sánchez. Tan cómplice con la rendición a Marruecos y con la compra de votos en Melilla, como el señor Sánchez. Tan cómplice de la suelta de violadores y de pederastas como el señor Sánchez y tan cómplice de la ruina del campo como consecuencia de la aceptación de las políticas globalistas de la Agenda 2030 como como el señor Sánchez». «Basta ya de la mentira y de las trampas», ha dicho el presidente de VOX, que ha rechazado esa estrategia sin escrúpulos de la mentira como herramienta para mantenerse en el poder.



Por eso, ha dejado claro una vez más que el papel de VOX es el de «señalar a los culpables»: «No venimos a defendernos de las etiquetas, de la demonización,

nos da igual lo que nos llamen. Nosotros hemos venido a señalar a esa izquierda culpable de la ruina, culpable de la miseria de los españoles, culpable del enfrentamiento de los españoles».



«Esa izquierda -ha insistido- que hace que los okupas tengan más derecho que los propietarios, que hace que los inmigrantes ilegales tengan más derechos que los españoles y que los inmigrantes que llegan legalmente a España. Esa izquierda que se disfraza de feminista y suelta violadores. Esa izquierda que dice proteger a los niños y entra con los lobbys en los colegios y convierte la corrupción de menores en asignatura obligatoria».



Por eso, ha explicado Abascal, cuando VOX dice que va «a cambiarlo todo», no exagera: «Es que nos parece mal todo lo que han hecho. Y cuando decimos vamos a derogarlo todo, no es una exageración, es que tenemos intención de derogarlo todo».



Compañeros de viaje del PP



«Ya sabemos que no es fácil, no va a ser fácil echarles», ha reconocido Abascal, que ha recordado a los compañeros de viaje para ese trabajo: «No va a ser fácil acabar con todo lo que han hecho y no va a ser fácil levantar todo lo que han derribado. Sobre todo porque los compañeros de viaje que nos podemos encontrar para reconstruir España, no tienen las cosas muy claras todavía». «Ya las tendrán», ha concluido.



Senadora de Colombia



Antes de su intervención, Abascal ha escuchado a su invitada al acto de VOX en Guadalajara, la senadora de Colombia María Fernanda Cabal, que ha diagnosticado los males que aquejan a su país. «Escuchando a María Fernanda supongo que nos damos cuenta todos de que en realidad enfrentamos los mismos problemas; enfrentamos a la misma izquierda totalitaria y nos damos cuenta que Petro es lo mismo que Sánchez y que Sánchez es lo mismo que Otegi. Piensan todos exactamente igual y que todos son aliados. Todos se premian entre ellos y todos pactan entre ellos».