Iván Sánchez: “Page quiere blindar determinados organismos que no son más que chiringuitos para enchufar a sus amiguetes”

miércoles 27 de diciembre de 2023 , 12:59h

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, recrimina al gobierno de Page que no se haya contado con el grupo parlamentario para la modificación del estatuto regional.

Sánchez afirma que “desde que comenzó la legislatura nos hemos encontrado con un gobierno de Page que sólo gobierna para los suyos”. De esta manera responde a la consejera del gobierno, Esther Padilla, que ayer trasladaba a los medios que VOX no participaba en este nuevo documento porque “es difícil hablar con alguien que no quiere hablar contigo”.

El portavoz de VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha reprocha a Padilla que “es aún más difícil hablar con alguien a quien no llamas”. De hecho, hace unos días Sánchez anticipaba en una entrevista con Europa Press que no estarían en el nuevo estatuto, ya que el PSOE de la región no los llamaría por no creer en las autonomías, a lo que recalcaba que “es cierto, pero no por ello tenemos que estar fuera del debate” como tercera fuerza parlamentaria.

El diputado por Guadalajara ha insistido en que VOX es el único partido que quiere resolver los problemas reales de los castellanomanchegos que no llegan a fin de mes, mientras que el gobierno regional liderado por Page solo se preocupa de los suyos, de mover las Cortes a un nuevo edificio y de querer aumentar el número de diputados, y, por lo tanto, los gastos.

Sánchez también ha tenido palabras para los populares afirmando que “el PSOE ha encontrado en el Partido Popular un fiel escudero que le dice a todo que sí”. Tras esto, el diputado confirma que VOX seguirá realizando el mismo trabajo que hasta la fecha, ya que llegaron a la institución regional con el objetivo de ser la solución para aquellos ciudadanos que ven cómo sus dificultades se incrementan por la mala gestión de García-Page.

Por último, el portavoz acaba mostrando su disposición para lo importante: “Si algún día quieren solucionar los problemas de los castellanomanchegos, seremos los primeros en cogerles el teléfono”.