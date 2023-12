La temperatura mínima será este viernes en Atieza de 3°C y la máxima podría alcanzar los 7°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será regular con una velocidad de 30 km/h y de dirección noroeste

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Cielo soleados, SIN LLUVIAS y el mercurio en los 12ºC este viernes, Día de la Inmaculada, en Guadalajara

Este viernes ha amanecido a las 8:22 y anochecerá a las 17:45 horas, la temperatura mínima será de 4°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será flojo de unos 19 km/h y dirección noroeste

REDACCION

viernes 08 de diciembre de 2023 , 08:39h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, nuboso o cubierto con lluvias y chubascos que podrían ir con tormentas ocasionales, que serán poco probables en el extremo sureste y que irán remitiendo por la mañana y disminuyendo durante la tarde a intervalos de nubes medias y altas en Toledo y a poco nuboso con intervalos de altas en el resto.



La cota de nieve se sitúa por encima de 2.000 metros que bajará hasta 1.500 en el Sistema Central y 1.800 en el norte de la Ibérica. Bancos de niebla matinales en zonas altas y heladas débiles en cumbres de la Ibérica.



Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, se mantendrán sin cambios o en descenso en general ligero en Ciudad Real y zonas altas de Albacete y en aumento en el resto. Las máximas también irán en descenso en la mitad sur, en aumento en el oeste de Guadalajara y con pocos cambios en el resto.



Los vientos soplarán flojos a moderados de oeste y suroeste girando por la mañana a oeste y noroeste, aunque habrá rachas muy fuertes en las sierras de Alcaraz y Segura.



Las lluvias abundantes seguirán regando de oeste a este la Península este jueves y viernes, Día de la Inmaculada, aunque el fin de semana se afianzará el anticiclón y las temperaturas, frías hasta entonces, subirán en buena parte del país e incluso alcanzarán los 25 grados centígrados en el sureste peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, prevé que pasen varios sistemas frontales asociados a borrascas atlánticas este jueves y viernes, así como lluvias en la mayor parte del territorio pero el sábado se afianzará un anticiclón y llegará aire cálido del sur por lo que las temperaturas subirán y el fin de semana y el principio de la próxima el ambiente será “muy templado” para la época.



En concreto, espera que los termómetros se sitúen entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época, tanto que serán más propias de la segunda quincena de octubre que de diciembre, ya que en algunos puntos del sureste se alcanzarán hasta 25 grados centígrados (ºC).



De momento, este jueves ha comenzado con heladas en puntos del interior de la Península, con localidades del Pirineo como Benasque (Huesca) donde han bajado hasta -5ºC; o en los páramos del centro, donde han llegado a -4ºC, por ejemplo en Molina de Aragón (Guadalajara).



Además, el portavoz avisa de que este jueves habrá precipitaciones “en casi todo el territorio” aunque las más abundantes e intensas se producirán en Galicia, donde en el extremo suroeste tendrán aviso importante (naranja) porque allí se podrán acumular más de 80 litros por metro cuadrado en tan sólo 12 horas. “Eso es mucha lluvia incluso para Galicia”, valora. Por el contrario, prevé que en el área de Levante las lluvias serán escasas e incluso, probablemente, no llegarán al extremo sureste del territorio peninsular.



Este jueves se esperan también rachas de viento muy fuertes en el tercio norte, sobre todo en zonas de costa y de montaña y la cota de nieve subirá “de manera considerable”, por encima de 2.000 metros de altura. De nuevo espera que el viernes, festividad en toda España con motivo de La Inmaculada, sigan las lluvias en buena parte de la Península y Baleares, al tiempo que no descarta que sean fuertes en el Cantábrico Oriental, Pirineos y en Baleares. Tampoco descarta el portavoz que estas precipitaciones vayan acompañadas de tormenta e incluso de alguna granizada en puntos de Galicia y del interior oriental peninsular, algo que “no es muy habitual en diciembre”.



Asimismo, ha apuntado que las precipitaciones, excepto en el extremo norte, irán remitiendo a lo largo del día y la cota de nieve bajará al final hasta unos 1.200 metros en los Pirineos, de manera que habrá acumulaciones importantes por allí a partir de esa cota, mientras que en la cordillera Cantábrica no nevará hasta por encima de 2.000 metros.



El viernes los vientos soplarán intensos en el tercio norte y en el este de la Península y en general habrá mal estado de la mar. Las temperaturas nocturnas subirán el viernes en el norte y en el este de la Península, así como en Baleares, mientras que las diurnas bajarán sobre todo en el este y en la mitad sur peninsular.



SÁBADO DE SOL Y TEMPERATURA SUAVE

De cara al fin de semana, el portavoz espera que se imponga el anticiclón y aunque todavía lloverá, con acumulaciones “importantes” en Galicia y, en menor medida en puntos del Cantábrico y Pirineos, y no se descartan en el norte de Castilla y León. Igualmente, señala que podrán formarse bancos de niebla en zonas bajas del interior que reducirán la visibilidad.



Así, destaca que el sábado subirán las temperaturas, tanto las nocturnas como las diurnas, en un ascenso que será notable en el norte de la Península, de entre 4 y 5 respecto al día anterior y que hará desaparecer las heladas en puntos del Cantábrico. Incluso en el litoral mediterráneo se superarán los 20ºC y llegarán a 23ºC en ciudades como Valencia o Málaga.



El domingo volverán a subir y lo harán de forma acusada en la mayor parte de la Península y Baleares. De hecho, Rubén del Campo avisa de que será una jornada “anormalmente cálida” para la época, con valores de 5 a 10 grados centígrados por encima de lo normal en buena parte del norte y este del territorio.



Tan solo en zonas del oeste y centro de la Península, donde podrá haber abundante nubosidad y bancos de niebla, las temperaturas serán más acordes para la época del año.



En concreto, pronostica que en pocas capitales de provincia se bajará de 10ºC y de nuevo se superarán los 20ºC en el Mediterráneo y en el Cantábrico donde incluso llegarán a 25ºC en Valencia o Murcia. Ese día las lluvias este día quedarán acotadas a Galicia y zonas próximas.



EL “AMBIENTE TEMPLADO” CONTINÚA LA PRÓXIMA SEMANA

En cuanto a la próxima semana, el portavoz de la AEMET prevé que el lunes y martes no haya grandes variaciones respecto al fin de semana e incluso el lunes todavía subirán más las temperaturas en el sur de la Península, y el martes en puntos del este.



“Serán dos días muy inusuales en cuanto al ambiente templado para esta época con registros en amplias zonas del país entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, más propios de mediados o finales de octubre que de mediados de diciembre”, ha comentado.



Finalmente, precisa que se superarán los 15ºC en las zonas centrales del día de forma generalizada, los 20ºC en el Cantábrico y en los valles del Guadiana y Guadalquivir; los 22ºC en el área mediterránea de forma general, incluso los 25ºC en ciudades como Valencia, Alicante, Murcia, Melilla o Málaga.



Sin embargo, en el interior habrá zonas donde se formarán bancos de niebla y de nubes bajas que persistirán durante buena parte del día y que provocarán que aunque las temperaturas nocturnas serán templadas no subirán tanto en las zonas centrales del día. Por ello, apunta que tendrán un ambiente “normal” para la época. Será el miércoles cuando las temperaturas comiencen a descender.



Finalmente, respecto a las precipitaciones confía en que el lunes y martes quedarán acotadas a Galicia y zonas próximas y que el martes, con la llegada de un nuevo frente se podrán extender las precipitaciones a otros puntos del Cantábrico y de Castilla y León.



En cuanto a Canarias, el portavoz de la AEMET valora que los próximos días solo se esperan algunos intervalos nubosos y apenas se producirán precipitaciones. Las temperaturas también subirán en el archipiélago. En concreto, Del Campo precisa que por la noche tendrán entre 18 o 20ºC mientras que las temperaturas diurnas ascenderán a 24 o 27ºC en zonas costeras.



Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12ºC en Albacete, entre 8 y 12ºC en Ciudad Real, entre 1 y 10ºC en Cuenca, entre 4 y 12ºC en Guadalajara y entre 7 y 14ºC en Toledo.



Las lluvias seguirán el día de la Inmaculada pero el fin de semana cesarán y las temperaturas llegarán a 25ºC en el sureste de España.-