Las temperaturas estarán este miércoles en Tamajón entre 7°C y 9°C, el cielo estará cubierto de nubes con lluvias, el viento será moderado con una velocidad de 27 km/h y de dirección suroeste

La borrasca Irene deja lluvias y pone en ALERTA este miércoles a Guadalajara con rachas de viento de hasta 43 km/h

Este miércoles amanecerá a las 8:35 y anochecerá a las 18:10, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima podría alcanzar los 12°C, el cielo estará cubierto de nubes con probabilidad de lluvias, el viento podría ser fuerte con una velocidad de 43 km/h y de dirección suroeste

miércoles 17 de enero de 2024 , 07:01h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, excepto en el sureste, donde habrá intervalos nubosos.



Se esperan brumas y nieblas puntuales en zonas de montaña, así como lluvias y chubascos, que serán poco probables en el este de Albacete y sureste de Cuenca, y que pueden ser persistentes en el extremo oeste de Toledo y Ciudad-Real, y en la Sierra de San Vicente y Montes de Toledo.



Las temperaturas irán en descenso, siendo menos acusado en las mínimas. Los vientos de sur y suroeste que arreciará a partir de mediodía, con rachas muy fuertes prácticamente en toda la comunidad y que afectarán especialmente a La Mancha y zonas elevadas.



Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15ºC en Albacete, entre los 11 y los 14ºC en Ciudad Real, entre 7 y 11ºC en Cuenca, entre 9 y 12ºC en Guadalajara y entre 11 y 15ºC en Toledo.



La AEMET avisa: Irene viene con fuerza y con lluvias.-



La jornada de este miércoles estará marcada en clave meteorológica por un nombre, el de Irene, la borrasca que va a entrar por el Cantábrico dejando a su paso inestabilidad y fuerte viento en la Península.



Respecto a ese último fenómeno, el del viento, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) destaca en su predicción diaria que contarán con aviso naranja en la Ibérica riojana y en el norte de la provincia de Burgos por rachas de viento de 100 y de 90 kilómetros por hora, respectivamente.



Además, la AEMET también ha activado avisos amarillos en amplias zonas de la Península ante la previsión de que se pueden registrar rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora.



Por otro lado, la borrasca Irene también vendrá acompañada de la mejor noticia: la esperada lluvia que tanta falta hace en la actual situación de sequía. Aunque las precipitaciones hicieron acto de presencia en muchos lugares de España ya durante este martes, en las próximas horas las lluvias se generalizarán y se intensificarán.



No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología sí que precisa que “las precipitaciones serán más débiles y dispersas en el Cantábrico, y en el tercio este y nordeste. No se descartan lluvias ocasionales en Baleares y no se esperan en el sureste peninsular”.



A lo largo de la tarde de este miércoles, “continuarán las lluvias en amplias zonas de la Península, con acumulaciones importantes en el oeste e incluso tormentas ocasionales”, detalla la AEMET.