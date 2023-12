El PP lamenta que el Informe PISA confirma que las políticas de Page abandonan la Educación y se materializan en anuncios incumplidos y estadísticas maquilladas

Recuerda algunas promesas sin cumplir de los socialistas como la universalización de la educación de 0 a 3 años; la gratuidad de la primera matrícula para los nuevos alumnos de la UCLM o la inversión en la mejora o la construcción de infraestructuras educativas

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 07 de diciembre de 2023 , 11:22h

La diputada responsable del área de Educación del Grupo Parlamentario Popular, María Gil, ha lamentado este jueves que el Informe PISA confirme que las políticas educativas del gobierno socialista de Emiliano García-Page, se materialicen en anuncios sin cumplir, estadísticas maquilladas y el abandono real y efectivo de la Educación regional.



De esta forma ha valorado Gil los datos del Informe PISA que, en sus palabras, hacen patente que “no se están haciendo bien las cosas en Educación”, ya que dicho informe refleja que el rendimiento académico de los alumnos de Castilla-La Mancha ha empeorado en materias vitales como matemáticas, ciencias o lectura, con puntuaciones por debajo de la media nacional.



Unos datos, los comentados por María Gil, que dejan a los alumnos de la región a la cola del ránking y que demuestran que el sistema educativo socialista “no es tan perfecto como cuentan”, más allá de titulares de prensa, anuncios y promesas sin cumplir.



Gil ha especificado que, según el Informe PISA, el rendimiento académico de los alumnos castellanomanchegos en matemáticas se desploma, mientras que la mayoría de comunidades autónomas superan la media; o que, en ciencias, la región esté entre las tres peores a nivel nacional. Un declive, según la diputada, que comienza con la aprobación de la Ley Celáa y que no deja de empeorar desde entonces, aunque ha matizado que, siendo la misma ley para todo el país, unos gobiernos regionales han sabido sacar adelante a sus alumnos con buenas políticas educativas, mientras que en Castilla-La Mancha, el PSOE ha abandonado al alumnado, con lo que ello supone para el futuro de los jóvenes, a los que le están añadiendo dificultades extra en su vida.



La portavoz en materia educativa del GPP ha resaltado que, se está cargando al profesorado de carga burocrática, alejada de su labor docente, y ha comparado los resultados de los alumnos de la vecina Comunidad de Madrid con los de Castilla-La Mancha, valorando que los alumnos madrileños obtienen unos resultados mucho mejores, algo que, en palabras de Gil, “se veía venir” ya que la región también cuenta con malos datos en indicadores como la tasa de abandono educativo temprano.



Por todo esto, María Gil ha lamentado que Page esté más preocupado de maquillar estadísticas de alumnos aprobados que en asegurar sus conocimientos y aprendizajes. Además, ha indicado que los presupuestos regionales, en el área de Educación, están llenos de anuncios, con pocas mejoras y sin un compromiso real con el sistema educativo ya que los anuncios propagandísticos y las necesidades no atendidas confirman el abandono a la Educación de Castilla-La Mancha que está llevando a cabo el PSOE regional.



La diputada regional ha recordado otras promesas incumplidas de Page, que anunció a bombo y platillo, pero que no se han materializado como la universalización de la educación gratuita de cero a tres años; la gratuidad de la matrícula universitaria en la UCLM el primer año; o las mejoras y la inversión en infraestructuras como colegios e institutos para optimizar sus instalaciones o construir nuevas.



María Gil ha concluido lamentando que “esto son las políticas socialistas y lo que tenemos en Castilla-La Mancha”, y ha contrastado esto con el trabajo que se realiza desde el GPP, donde se actúa con responsabilidad por el presente y el futuro de la Educación, con el fin de mantener el equilibrio del sistema educativo y revertir esos datos negativos que nos avergüenzan.