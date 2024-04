El PP lamenta que Page continúe basando su política en los “anuncios”: “Ni llega la gratuidad a la educación de 0 a 3 años, ni las familias llegan a final de mes”

lunes 15 de abril de 2024

La diputada regional del PP de Castilla-La Mancha, María Gil, ha lamentado que Emiliano García-Page esté basando su tercer mandato, una vez más, en “los anuncios”, ya que “ni llega la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años, ni las familias de la región llegan a final de mes”.



Así lo ha indicado Gil tras hacerse eco de las declaraciones del Ejecutivo autonómico alardeando de la creación de plazas de educación infantil de 0 a 3 años mientras la promesa electoral de Page de ofrecerla de manera gratuita “sigue sin cumplirse”.



“Mientras las familias castellanomanchegas tienen que seguir sufriendo el incremento de los precios en la región, como demuestra la subida de la inflación en el último trimestre, situándose en un 3,3 por ciento, Page sigue realizando anuncios sin medidas irreales que lleguen a las familias”, ha dicho.



La diputada regional del PP ha destacado que, en materia educativa, “hace unos meses conocíamos el Informe Pisa con unos malísimos datos que ponen de manifiesto las carencias del sistema educativo de Castilla-La Mancha y nos relegan al vagón de cola de la educación nacional”.



“Con todo esto, seguimos escuchando anuncios y más anuncios. Ahora quien lo realiza es Caballero que después de que perdió la Diputación de Ciudad Real, parece que no tiene muchas competencias y a lo único que se dedica es a recorrer la región haciendo anuncios ahora en materia educativa”, ha añadido.



La educación, ha incidido Gil, “es un tema realmente serio que requiere de una planificación y una previsión, pero el Gobierno de García-Page sigue prefiriendo anunciar medidas sin consensuarlas con ningún sector de la educación, que luego no llegan. Anuncios como la gratuidad en la educación infantil de 0 a 3 años o la gratuidad en el primer año de matriculación en la universidad de los estudiantes castellanomanchegos o multitud de nuevas infraestructuras educativas, que prometen y que luego no se materializan”.



Para la diputada “es irónico” que el Gobierno regional hable de aumentar plazas cuando realmente “no es una apuesta decidida”, ya que “sigue sin publicar la convocatoria de subvenciones para mantenimiento de escuelas infantiles municipales y dan lugar a que se cierren como ocurrió con la de Azuqueca de Henares en Guadalajara”.



“Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha con nuestro presidente Paco Núñez, pensamos que en lugar de alardear tanto, sería mejor y más productivo escuchar las propuestas que le hacemos como además de implementar con urgencia las medidas anunciadas de gratuidad de 0 a 3 años o sacar ya la convocatoria para mantenimiento de escuelas infantiles para los ayuntamientos, otras como aumentar el profesorado de refuerzo dotando de cupo extra a los centros que estamos reclamando desde el PP, en lugar de proceder a su despido, o intensificando los programas de apoyo al alumnado con necesidades específicas de aprendizaje desde el inicio de curso en lugar de reducirlos, propuestas planteadas por el PP y que fueron rechazadas por el PSOE en el Pleno de Presupuestos para Castilla-La Mancha para el año 2024”, ha concluido.